Delitto Madeddu, 23 anni all’assassino 

Condanna confermata per Angelo Brancasi: 23 anni di reclusione per il delitto dello chef Alessio Madeddu, ucciso a Teulada il 28 ottobre del 2021 davanti al suo ristorante nella zona di Porto Budello. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato dai legali e ha confermato la sentenza della Corte d’appello. Nel processo di primo grado il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 27 anni, diventati 23 di reclusione più tre anni di sorveglianza speciale. «La condanna resta invariata – commenta l’avvocato Gianfranco Trullu, difensore della famiglia di Alessio Madeddu – hanno puntato sul ricorso forse per ottenere un’attenuazione della pena».

I parenti

Il legale ieri mattina ha parlato con il padre dello chef ucciso: «È un uomo distrutto – aggiunge Trullu – così come anche la moglie. Sono molto provati da questa vicenda. Alessio aveva rilevato la loro attività, che ora è gestita dalla sorella. Dall’ottobre del 2021 non hanno più pace». Alessio Madeddu venne ucciso a coltellate davanti al ristorante Sabor’e mari a Porto Budello, nella costa di Teulada. Il locale e il suo proprietario hanno avuto un grande riscontro mediatico qualche anno fa, quando parteciparono alla trasmissione televisiva “4Ristoranti” condotta da Alessandro Borghese.

Il processo

Nel processo di primo grado il pm ha chiesto 27 anni di reclusione, diventati poi 23. La stessa pena è stata confermata anche in appello per il panettiere Angelo Brancasi. Secondo l’accusa, Brancasi uccise il ristoratore per la presunta relazione extraconiugale di Madeddu con sua moglie, dipendente del locale. L’autopsia aveva rilevato come l’uomo fosse stato accoltellato più volte e colpito alla testa con un oggetto contundente, per essere poi investito e poi finito con un grosso sasso. Accanto al corpo fu rinvenuta un’ascia.

Dopo il processo d’appello i legali di Angelo Brancasi hanno presentato un ricorso in Cassazione, ma nei giorni scorsi è stato respinto. L’uomo, che aveva confessato di essere l’autore del delitto, ora dovrà scontare 23 anni di reclusione.

