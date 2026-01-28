VaiOnline
Orune.
29 gennaio 2026 alle 00:43

Delitto Goddi, il pm chiede vent’anni 

Per l’accusa Pietro Contena è colpevole dell’omicidio del compaesano 

Quasi sei ore di requisitoria per scalfire il muro di omertà che per mesi ha avvolto l’omicidio di Luca Goddi, ucciso a 47 anni il 4 agosto 2023 in pieno centro a Orune. Ieri, davanti al Tribunale di Nuoro, il pubblico ministero Ireno Satta ha ricostruito punto per punto l’inchiesta, nata in salita tra paura, silenzi e reticenze, ma decollata grazie alle intercettazioni e a un taccuino rinvenuto in un bar di fronte al luogo del delitto, con annotati nomi e cognomi delle persone presenti quella sera. Un lavoro culminato nella richiesta finale di condanna a 20 anni.

La requisitoria

Davanti al gup Alessandra Ponti, il processo si è celebrato con rito abbreviato. In aula l’imputato Pietro Contena, 55 anni, difeso dagli avvocati Basilio Brodu e Martino Salis. Per le parti civili presenti gli avvocati Lorenzo Soro, Pasquale Ramazzotti e Nicoletta Mani. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Bitti e del Nucleo investigativo di Nuoro, Contena avrebbe esploso quattro colpi di pistola contro Goddi, colpendolo all’interno della sua Volkswagen Golf, ferma lungo corso Repubblica. Un agguato davanti a numerosi testimoni rimasti in silenzio. Il pm ha parlato di un clima di paura diffusa e di faida, che avrebbe bloccato ogni collaborazione. Ha ricordato che Contena sfuggì, nel 2012 e nel 2014, a due agguati sottolineando che per l’ultimo i suoi sospetti caddero anche su Goddi. Il contesto renderebbe plausibile l’ipotesi di un delitto maturato dopo una lite.

Paura, faida e silenzi

Nella requisitoria è emerso come Contena fosse convinto che la sua caratura criminale avrebbe garantito l’omertà. Le intercettazioni hanno consentito di ricostruire i movimenti dell’imputato e, per l’accusa, una sua ammissione dell’omicidio nel corso di una conversazione. Il pm ha ricordato che Contena ipotizzò di eliminare possibili testimoni e parenti della vittima per prevenire ritorsioni. Ricordando come a luglio, con Pietro Contena già in carcere, invece fu suo figlio Luigi a cadere sotto i colpi di un killer. La richiesta di condanna è partita da 35 anni, tenendo conto del porto illegale dell’arma e della reiterata specifica: Contena era già stato condannato a 20 anni per l’omicidio di Paolo Vargiu del 1989. Applicando l’articolo 78 del codice penale, la richiesta di pena è stata ridotta a 30 anni, scesi a 20 anni per lo sconto di un terzo previsto dal rito abbreviato. A febbraio spazio alle parti civili.

