Delitto Giobbe, condannato 

Per i giudici della Corte d’assise di Nuoro è stato Gian Michele Giobbe, la mattina del 17 ottobre 2020, ad uccidere nelle campagne di Orotelli lo zio Esperino, allevatore di 73 anni, massacrandolo con 15 colpi alla testa con quella che potrebbe essere una spranga, arma del delitto che non è mai stata ritrovata. Delitto d’impeto, maturato dopo una lite, innescata probabilmente - questa è sempre stata la tesi accusatoria - per i terreni di “Su Filighe”, dove i due lavoravano insieme e che pochi giorni dopo il delitto Esperino avrebbe dovuto donare alle figlie. La sentenza di condanna a 22 anni di reclusione ieri è arrivata alle 12.15, in un’aula resa rovente dalle temperature, dopo poco più di due ore di camera di consiglio.

In aula

La sentenza pronunciata dalla Corte d’assise, presieduta da Mauro Pusceddu (a latere Luisa Rosetti), ha riconosciuto a Gian Michele Giobbe (assistito dagli avvocati Lorenzo Soro e Mario Pittalis) le attenuanti generiche, equivalenti all’aggravante della crudeltà. Condanna quindi più mite rispetto all’ergastolo sollecitato dal pm Andrea Jacopo Ghironi, ma che scava un solco incolmabile tra due famiglie. Lui ha ascoltato impassibile la lettura della sentenza. In fondo all’aula, da una parte i parenti di Esperino, dall’altra, a pochi metri, quelli di Gian Michele, condannato anche all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, e al risarcimento di una provvisionale quantificata in 60 mila euro per la moglie della vittima, Maria Giovanna Sale, oltre a 30 mila euro per ciascuna delle figlie Maria Chiara, Giuseppina e Antonella (rappresentate dagli avvocati Gianfranco Flore e Giuseppe Mocci).

Il delitto

Esperino venne trovato in un pozza di sangue nel vaccile del suo allevamento, a “Su Filighe”. Era il primo pomeriggio, e la moglie e una figlia, non vedendolo rientrare per pranzo e non ricevendo dalle 11.07 risposta al cellulare, andarono a cercarlo. Chiamarono Gian Michele. Lui e l’altro cugino, Gian Mario (inizialmente indagato e poi prosciolto), erano stati gli ultimi ad averlo visto attorno alle 11. Ad incastrare il nipote una macchia di sangue trovata sul suo scarponcino dopo una perquisizione in casa da parte dei carabinieri di Ottana. Una macchia con il Dna dello zio. Sangue ritenuto giustificabile solo con la presenza durante l’esecuzione del delitto e con lo spostamento del cadavere, perché - è emerso in dibattimento - nessuno si è mai avvicinato al corpo dell’uomo. Il movente del delitto nei dissidi familiari per il terreno di “Su Filighe”, acquistato e pagato dai fratelli di Esperino ma intestato a lui per questioni contabili, e che voleva tenere per sé e trasferire alle figlie.

Le repliche

La mattinata di ieri si era aperta con le repliche. L’accusa ha voluto ricordare come tra la scoperta del corpo e il delitto erano passati ben cinque ore e l’assassino ha avuto tutto il tempo di cambiarsi.

RIPRODUZIONE RISERVATA