Delitto Fara, la teoria del complotto 

Sogno e realtà, omicidio e complotti. Tutti elementi che ricorrono nelle dichiarazioni spontanee di Claudio Dettori, ieri in corte d’Appello, dove si celebra il processo contro il 25enne già condannato in primo grado all’ergastolo per la morte di Antonio Fara, ucciso il 22 aprile 2021. E ad aprire l’udienza è un colpo di scena, in realtà ormai routine per l’imputato: la revoca del legale. Così l’avvocato Danilo Mattana, che avrebbe dovuto discutere le ragioni a difesa di Dettori, si vede rimpiazzato in aula dal collega Giuseppe Onorato, il nono della serie, per volontà del suo ex assistito. Il quale si lancia in oltre 40 minuti di intervento preceduti da una premessa rivolta al presidente Salvatore Marinaro, a latere Maria Grixoni, e alla giuria popolare: “Sono due anni che non dormo”.

«Frode processuale»

Che si reputi innocente lo si desume dalla proiezione di responsabilità riversata all’esterno di sé, in particolare verso i carabinieri, autori del suo arresto. Per puntellare l’assunto contesta il video che lo ritrarrebbe, dopo l’assassinio del barista di cui era ospite, spaccare una telecamera di videosorveglianza: «Non mi ricordo di averlo fatto neanche in stato di incoscienza». Perché, dichiara, da tempo verrebbe ridotto a «un’incapacità di intendere e volere forzata attraverso la somministrazione di farmaci», e costretto a compiere azioni di cui non ha consapevolezza. Giustifica poi la sua fuga dalla scena del delitto perché altrimenti «sarei morto anch’io», eliminato da due presunte figure viste la mattina dopo l’omicidio allo spioncino. Ma è tutto l’impianto accusatorio a essere bollato da Dettori come “frode processuale”. Il martello che ha sfondato il cranio di Fara, accusa, non può avere le sue impronte perché trovato all’aperto, le sue mani così secche da non produrre tracce biologiche e, in generale, dice, le prove sono orchestrate da persone legate da omonimie, alcune suoi presunti accusatori in altri procedimenti. In mezzo mette pure due giudici, uno dei quali, afferma, avrebbe scambiato messaggi sul cellulare con lui.

La canzone

E sui guanti rinvenuti nella casa pretende di cantare una strofa sulle note di “Don Raffaè” di De André. «Al suo posto eviterei - lo blocca subito Marinaro - cerchi di essere rispettoso, soprattutto con se stesso». Ma lui rilancia e sostiene che i familiari del morto, presenti alla seduta, non siano veramente tali: “Suppongo invece che siano legati alla polizia locale e all’unità cinofila”. Frase che provoca una reazione dei parenti dando vita a un botta e risposta tra l’imputato e Ilenia, sorella di Fara, con il primo che afferma di aver “voluto bene ad Antonio” e la seconda che gli intima di “non nominare mio fratello”. Alla fine il procuratore Stefano Fiori chiede i verbali dell’udienza per valutare gli eventuali profili di calunnia e l’udienza viene aggiornata ad aprile, quando è prevista la sentenza.