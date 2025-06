Delitto di via Ogliastra, confermati 30 anni 

Confermata la condanna a trent'anni di reclusione nei confronti del disoccupato Fabrizio Congiu, accusato dell'omicidio del suo padrone di casa, Venerato Sardu. Ieri mattina, i giudici della Corte d’assise d’appello hanno accolto la richiesta del procuratore generale Luigi Patronaggio che aveva sollecitato la conferma della sentenza di primo grado nei confronti dell’imputato, finito nei guai con l’ipotesi di aver cercato di rapinare il proprietario della palazzina nella quale viveva, ma di aver finito con l’uccidere il 75enne dopo una breve colluttazione.

La vicenda

L’indagine dei carabinieri era scattata il 16 febbraio 2023, subito dopo la scoperta del corpo senza vita di Sardu, nella sua palazzina in via Ogliastra, a Is Mirrionis, riverso a terra nella camera da letto della propria abitazione. Il pubblico ministero Andrea Massidda, nel corso dell’ispezione dei locali, aveva notato una serie di telecamere che il 75enne aveva piazzato nell’appartamento, compresa una nascosta sotto il televisore della camera da letto. Dall’esame di quel filmato avrebbe permesso di risalire al presunto autore della rapina con omicidio.

La conferma

Davanti al Tribunale, il pm aveva chiesto la condanna all’ergastolo, ritenendo che Fabrizio Congiu fosse entrato quella sera nell’abitazione del padrone di casa con l’espressa intenzione di rapinarlo. Il suo avvocato Stefano Pisano aveva messo a disposizione della Corte (presieduta dalla giudice Lucia Perra) l’intero faldone delle prove raccolte nel corso dell’indagine seguita al delitto, chiedendo così l’attenuante legata al comportamento processuale. Ieri mattina la corte d’assise d’appello presieduta dal giudice Massimo Poddighe ha ritenuto quella sentenza corretta, confermando i 30 anni di pena finale, così come richiesto anche dall’avvocato di parte civile Pierluigi Concas, nominato dalla famiglia della vittima.

L’imputazione

Secondo l’accusa l’imputato era entrato nell'appartamento al piano terra della palazzina di via Ogliastra con l’intenzione di rubare, evitando di farsi riprendere dalle telecamere. Non si sarebbe accorto, invece, di quella che il 75enne aveva piazzato nella camera da letto e che avrebbe ripreso le fasi che precedono l’omicidio. Ora bisognerà attendere che vengano depositate le motivazione della decisione d’appello, poi il difensore Stefano Pisano potrà ricorrere in Cassazione.

