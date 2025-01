Delitto di via Ghibli: via alle verifiche su telefoni e impronte 

Un nuovo passaggio, fondamentale, sul duplice omicidio volontario di via Ghibli è previsto lunedì: i carabinieri dei Ris effettueranno una serie di accertamenti tecnici irripetibili. In particolare l’estrazione delle impronte digitali dei telefonini degli anziani (per capire chi sia stato l’ultimo ad usarli), gli esami biologici sulle tracce ritrovate nell’appartamento dei coniugi e quelli informatici sui dispositivi finiti sotto sequestro.

Per il duplice omicidio di Luigi Gulisano e Marisa Dessì, di 79 e 82 anni, è finito in carcere il figlio Claudio Gulisano, 44 anni, con l’aggravante di averlo commesso contro i genitori. Il lavoro degli esperti dei Ris potrebbe essere decisivo nel trovare delle prove a conferma della tesi accusatoria che vede il 44enne accusato di aver provocato la morte del padre e della madre. Avrebbe utilizzato del nitrito di sodio e lo avrebbe fatto per motivi economici. Un’inchiesta quella coordinata dalla sostituta procuratrice Rossana Allieri e portata avanti dai carabinieri della stazione di San Bartolomeo, del nucleo operativo della compagnia di Cagliari, del nucleo investigativo provinciale e degli esperti dei Ris, molto complessa e con ancora dei passaggi da chiarire.

Gli investigatori sembrano convinti che l’ex agente di commercio e sua moglie siano stati avvelenati dopo la colazione del 4 dicembre: nello stomaco non sarebbero state trovate tracce del pranzo. Si sa, però, che lo stesso giorno Luigi Gulisano sarebbe uscito di casa per comprare il giornale e fare altre commissioni, tornando nella sua abitazione al numero 5 di via Ghibli solo verso mezzogiorno. A quell’ora, è dunque presumibile, i due anziani coniugi potrebbero essere stati ancora vivi. Poi la sera del giorno dopo il ritrovamento dei corpi proprio da parte del figlio Claudio. (m. v.)

