Delitto di via Ghibli, il discorso di Gulisano e il gelo del fratello 

Il giorno dopo l’apertura del processo in Corte d’assise sceglie la strada del silenzio Davide Gulisano, fratello maggiore di Claudio, accusato del duplice omicidio dei genitori: il padre Luigi di 79 anni e la madre Marisa Dessì di 82, uccisi il 4 dicembre 2024 nel loro appartamento di via Ghibli, nel quartiere del Sole. Per la prima volta dopo il suo arresto, avvenuto nel dicembre di due anni fa, l’imputato 44enne ha rilasciato dichiarazioni spontanee negando di aver strozzato la madre e soffocato il padre.

Assistito dall’avvocato Gianluca Aste, il figlio maggiore dei due anziani coniugi uccisi si è costituito parte civile assieme ad altri familiari, chiedendo giustizia per i genitori. Non è mai andato a trovare il fratello in cella né c’è stata alcuna comunicazione tra loro. Durante tutta l’udienza in Assise è rimasto fuori, visto che è indicato nella lista dei testimoni dell’accusa: solo dopo che sarà sentito in aula dai giudici potrà partecipare al processo. Ma quando la Corte, a fine mattina, stava comunicando ai testimoni il rinvio al 25 marzo, Claudio Gulisano ha deciso di rilasciare dichiarazioni spontanee che il fratello Davide ha dunque sentito, restando di ghiaccio. «Non ho ucciso i miei genitori», ha detto ai giudici, «Quando quel mattino sono arrivato in casa li ho trovati morti e ho pensato che non avrei potuto pagare il funerale, così ho prelevato 10mila euro dal conto». La prossima udienza parlerà il fratello.

