Delitto di Saman, i due fratelli in carcere per scontare l’ergastolo 

Reggio Emilia. La loro libertà è durata poco meno di un anno e mezzo. Tornano in carcere il 38enne Nomanhulaq Nomanhulaq e il 32enne Ikram Ijaz, dopo la condanna all'ergastolo in Appello per l'omicidio della cugina Saman Abbas, la 18enne pachistana ammazzata dalla sua famiglia nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 nelle campagne di Novellara, nella Bassa Reggiana. I due erano stati assolti nel processo di primo grado a Reggio Emilia con sentenza del 19 dicembre 2023, che li aveva scarcerati nell'immediato. Un verdetto ribaltato però dalla Corte d'Assise d'appello di Bologna il 18 aprile: ergastolo per loro, confermato ai genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, oltre all'aumento di pena da 14 a 22 anni per lo zio Danish Hasnain.

«Gravi indizi di colpevolezza e pericolo di fuga», i motivi della richiesta di custodia cautelare avanzata dalla Procura generale e accolta dal Tribunale di Bologna, che ha emesso l'ordinanza due giorni fa. Ieri mattina i cugini sono stati arrestati e rinchiusi nella casa circondariale “La Pulce” della città reggiana, portati nella stessa auto dei carabinieri che hanno condotto le indagini sul caso Saman dagli albori.

Ijaz fu il primo latitante dei cinque condannati a essere arrestato dopo la scomparsa della ragazza. Il 31 maggio 2021, un mese dopo l'assassinio, fu catturato in Francia ed estradato il 10 giugno successivo. Nomanhulaq invece fu arrestato il 14 febbraio 2022 in Spagna, dove stava fuggendo a bordo di un Flixbus partito dalla Francia: estradato il 22 marzo. A inchiodarli per l’omicidio di Saman, uccisa per essersi opposta a un matrimonio combinato, per voler vivere all'occidentale e per essersi fidanzata con un ragazzo inviso alla famiglia. E poi il filmato che li ritraeva due giorni prima dell'omicidio con le pale in mano dietro l'azienda agricola di Novellara dove lavoravano gli Abbas, usate presumibilmente per scavare la fossa dove poi seppellire Saman.

Il corpo fu trovato - su indicazione dello zio Danish, ritenuto l'esecutore materiale del delitto, ma ha collaborato e ottenuto lo sconto di pena evitando l'ergastolo - il 27 novembre 2022, sotto terra in un casolare abbandonato vicino a casa sua. A puntare il dito contro tutti e cinque i familiari era stato Alì Haider, il fratello minore di Saman, al processo nel quale ha raccontato il piano barbaro della famiglia per ucciderla.

La partita giudiziaria non finisce qui. I difensori aspettano le motivazioni per presentare ricorso in Cassazione.

