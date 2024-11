Delitto di Noemi, il fidanzato killer andava a vedere il Cagliari allo stadio 

Ergastolo. Alessandro Impagnatiello è stato condannato al massimo della pena per l’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, che era incinta di sette mesi del loro bimbo Thiago. Una sentenza che è arrivata proprio nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, al termine di un processo durato 13 udienze e iniziato a gennaio. Ascoltando le parole pronunciate dalla giudice Antonella Bertoja, presidente della Corte d'Assise di Milano, Impagnatiello è rimasto impassibile, in piedi accanto ai suoi avvocati, dando il consenso questa volta ad essere ripreso dalle telecamere, con lo sguardo fisso davanti a sé e accennando uno sguardo duro, mentre veniva portato via dagli agenti della Penitenziaria. I familiari di Giulia, invece, sono scoppiati in lacrime e si sono stretti in un abbraccio. «Non esiste vendetta», ha detto piangendo la mamma, Loredana Femiano.

La decisione

Secondo quanto stabilito dalla Corte, l’ex barman, 31 anni, dovrà anche scontare tre mesi di isolamento diurno e risarcire con provvisionali da 200mila euro la madre e il padre Franco e con 150mila euro a testa i fratelli Chiara e Mario. I giudici hanno riconosciuto tutte le accuse contestate, con la sola esclusione dell’aggravante dei futili motivi per l’omicidio volontario. Confermate le aggravanti della premeditazione, della crudeltà e dell’aver commesso il fatto ai danni della convivente. È stato anche condannato per interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere, imputazioni per le quali gli è stata inflitta un’ulteriore pena di 7 anni, che si aggiunge all’ergastolo chiesto anche dai pm. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni, ma per i difensori, Giulia Geradini e Samanta Barbaglia, l’esclusione di un’aggravante «è già un buon risultato». I giudici potrebbero aver ritenuto che il 31enne avesse un movente criminale, non futile, ossia quello di togliere di mezzo tutti gli ostacoli alla sua vita di menzogne. Impagnatiello, che ha confessato, uccise Giulia con 37 coltellate sferrate principalmente al collo e al torace nella loro abitazione a Senago, nel Milanese, il 27 maggio 2023.

La richiesta

E ieri a Venezia il pm Andrea Petroni ha chiesto l’ergastolo anche per Filippo Turetta. Nell’omicidio di Giulia Cecchettin ci sono stati la premeditazione, la crudeltà e lo stalking, e non c'è alternativa alla pena massima per il colpevole. Il pm ha concluso così ieri in Corte d’Assise la requisitoria nel processo che vede imputato Filippo Turetta. Una richiesta di ergastolo per il 23enne reo confesso suffragata da una doppia narrazione. Dapprima quella dei fatti, rispetto ai quali il pm è partito dalla sera del delitto - l’11 novembre 2023 - proseguendo con la fuga di Turetta fino in Germania, e poi tornando sulla ricostruzione del rapporto “malato” tra i due, viziato dall’ossessione di possesso di Filippo.

Le polemiche

E nelle stesse ore in cui nei tribunali arrivava l’ergastolo per Impagnatiello e la richiesta per Turetta, è scoppiato il caso dei permessi premio concessi a Lucio Marzo, in carcere per aver ucciso la sedicenne Noemi Durini a Specchia (Lecce) nel 2017. Il giovane, oggi 25enne, è stato condannato a 18 anni e 8 mesi di reclusione per l’omicidio: una parte della pena è stata scontata nel carcere minorile di Quartucciu, poi in un penitenziario del nord Italia. Durante la sua permanenza in Sardegna Marzo ha avuto la possibilità di andare allo stadio a vedere le partite del Cagliari e ha potuto frequentare una ragazza. «Ci sono alcuni permessi premio sconcertanti», sostiene l’avvocato Valentina Presicce, legale della famiglia Durini, «tra quelli rilasciati a Lucio Marzo, tra cui sei giorni tra luglio e agosto 2023 per consolidare la conoscenza di una ragazza conosciuta in ambito lavorativo».Per Presicce, che ha scritto una lettera al ministro Nordio «la cosa sconcertante è che Lucio Marzo andava a tifare allo stadio senza essere scortato dalla polizia penitenziaria ma ci andava accompagnato o dal titolare di un esercizio pubblico dove lavorava o dai volontari di un’associazione, come se fosse un libero cittadino. Dal 2021 praticamente quasi ogni mese ha beneficiato di un permesso premio, da 3 persino fino a 17 giorni al mese». Proprio durante uno di questi permessi Marzo venne fermato ubriaco alla guida di un’auto, dopo aver ignorato l’alt di una pattuglia della Polizia stradale, fingendo di fermarsi per poi ripartire a tutta velocità.

E ieri è spuntato il nome del campione olimpico di sollevamento pesi Antonino Pizzolato nella violenza subita da una turista finlandese, stuprata a Trapani due anni fa. Pizzolato è stato rinviato a giudizio dal gup insieme a tre amici.

