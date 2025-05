Delitto di Francesca, sentenza il 2 luglio 

La Corte d’assise di Cagliari ha fissato per il 2 luglio, salvo imprevisti, la camera di consiglio che dovrà decidere se condannare all’ergastolo Igor Sollai, il 43enne reo confesso dell’omicidio della moglie, Francesca Deidda. Dopo la requisitoria-fiume del pubblico ministero Marco Cocco, che ha sollecitato il carcere a vita per l’imputato, ieri mattina si sono scontrati in aula gli avvocati di parte civile (che hanno sposato la richiesta della Procura, sollecitando richieste di risarcimento per 800mila euro) e la difesa dell’imputato che, insinuando il ragionevole dubbio sulle aggravanti, ha chiesto ai giudici di concedere le attenuanti generiche per il comportamento processuale: l’avvocato difensore Carlo Demurtas ha dato il via libera per depositare alla Corte l’intero fascicolo dell’accusa, evitando così la necessità di mesi di dibattimento.

Le parti civili

A esordire sono stati gli avvocati di parte civile, primo fra tutti il legale Gianfranco Piscitelli, che assiste Andrea Deidda, fratello della vittima. «Sollai è un bugiardo patologico, esperto nella manipolazione della realtà», ha tagliato corto, sottolineando «la totale mancanza di pentimento o del benché minimo pensiero per Francesca». Il legale ha chiesto 500mila euro di risarcimento per il fratello. Sono poi intervenuti gli avvocati Elisabetta Magnini, Pamela Piras e Roberto Pusceddu che, hanno sottolineato la premeditazione e sostenuto le contestate delle aggravanti, chiedendo altri 300mila euro di risarcimento per il resto dei familiari.

La difesa

«Sulla vicenda Sollai ha reso piena confessione», ha sottolineato l’avvocato Carlo Demurtas, che assiste l’imputato con Laura Pirarba, «ma nel caso concreto, riteniamo non sia stata provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza delle aggravanti contestate dal pm, in particolare la premeditazione, la crudeltà, la minorata difesa e i motivi abietti e futili». Da qui la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, il cosiddetto «abbreviato mascherato», che consentirebbe a Igor Sollai di evitare la condanna all’ergastolo sollecitata dall’accusa. La difesa ha anche sollecitato l’esclusione delle richieste di risarcimento, con la sola eccezione di quanto chiesto da Andrea Deidda.

Imputato in silenzio

L’autotrasportatore di Assemini ha ascoltato l’intera udienza in silenzio, scortato a vista dagli agenti della Polizia penitenziaria. Dall’inizio del processo non ha mai rilasciato dichiarazioni spontanee, ma è sempre stato presente alle udienze. Francesca Deidda era scomparsa dalla loro casa di San Sperate il 10 maggio 2023. I suoi resti vennero ritrovati oltre due mesi più tardi, il 18 luglio, all’interno di un borsone sportivo abbandonato nei boschi tra Sinnai e San Vito, nei pressi del ponte romano lungo la vecchia statale 125. Per mesi Sollai aveva cercato di convincere familiari e investigatori sull’allontanamento volontario della moglie, ma poi i carabinieri della Compagnia di Iglesias, del Ros e del Ris hanno ricostruito nel dettaglio tutte le fasi del delitto, sino a quando – dopo che anche la Cassazione aveva definitivamente accertato i gravi indizi – il 43enne ha deciso di confessare. Ma proprio le tante differenti versioni date agli inquirenti, le narrazioni sconfessate e i dati tecnici hanno convinto il pm Cocco a chiedere il massimo della pena per effetto di quattro aggravanti: il carcere a vita.

RIPRODUZIONE RISERVATA