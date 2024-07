Delitto di Francesca, attesa per gli esami 

Oggi scende in campo un altro specialista nell’equipe di super esperti incaricati dalla Procura di far luce sull’uccisione di Francesca Deidda, l’operatrice di call center di 42 anni trovata senza vita in un borsone in un burrone lungo la vecchia Orientale il 18 luglio. Oggi l’entomologo Stefano Vanin effettuerà dei prelievi sia sul luogo di ritrovamento del cadavere, sia dal cadavere della donna: l’obiettivo è cercare di capire la data del delitto. Al lavoro anche Giulia Caccia, antropologa scelta dal pm per affiancare il medico legale Roberto Demontis. Mentre l’avvocato Gianfranco Piscitelli, che tutela il fratello di Francesca Deidda, Andrea, ha nominato la criminologa Chantal Milani per seguire l’inchiesta dal punto di vista tecnico-scientifico.

Francesca è sparita dal 10 maggio, venti giorni dopo il fratello ha presentato denuncia di scomparsa. L’8 luglio i carabinieri hanno arrestato Igor Sollai, 43 anni, autotrasportatore di Assemini: è accusato di aver ucciso la moglie. Lui dal carcere continua a dichiararsi innocente attraverso i suoi avvocati, Carlo Demurtas e Laura Pirarba.

Il pm Marco Cocco è in attesa degli esiti di una serie di accertamenti affidati al Ris. Francesca è stata uccisa sul divano di casa con un oggetto piatto di circa 10 centimetri probabilmente mentre dormiva. L’arma del delitto non è stata ancora trovata. (red. pro.)

