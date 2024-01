Delitto di Chiara, scontro sulle perizie 

Le perizie sono giunte a esiti diversi. Sulle condizioni mentali di Monica Vinci, la 52enne che lo scorso febbraio ha ucciso la figlia adolescente Chiara Carta, gli specialisti nominati dal Tribunale e dalla difesa sostengono la totale infermità, mentre quello della Procura il vizio parziale. Su queste conclusioni ieri per oltre tre ore si è articolato in tribunale l’incidente probatorio: in aula è comparsa a sorpresa anche la donna, in carcere da poco meno di un anno, con gli occhi chiusi e i movimenti incerti che sembravano riportarla in un’altra realtà. Davanti alla giudice Federica Fulgheri anche il padre di Chiara, Pietro Carta, col viso segnato profondamente dal dolore. «Una ferita che non smette di sanguinar» ha detto per lui l’avvocata Anna Paola Putzu che lo assiste. Una ferita che ieri si è riaperta.

L’udienza

Dopo aver effettuato le perizie, ieri si sono pronunciati i tre specialisti in psichiatria e non solo. Da un lato il professor Maurizio Marasco, perito della giudice Federica Fulgheri, e il professor Giampaolo Pintor, consulente dei difensori Gianluca Aste e Federica Sanna: entrambi concordano sulla totale infermità dell’indagata al momento della tragedia. Rispondendo alle domande del pm Valerio Bagattini, il professor Marasco, Università La Sapienza di Roma, ha anche spiegato che in passato la donna soffriva di patologie per le quali era sotto terapia; ha, infine, aggiunto che manifesta pericolosità per sè e per gli altri. Argomentazioni condivise dal professor Pintor. Dall’altro lato, però, sono giunte le conclusioni del professor Stefano Ferracuti, Università La Sapienza di Roma: secondo il consulente del pm, l’indagata manifesta seminfermità.

Le conclusioni

Alla luce del quadro emerso al termine dell’incidente probatorio, il pm Bagattini dovrà valutare ogni elemento che va ad aggiungersi alle indagini finora svolte e quindi formulare le proprie determinazioni. Dopo la chiusura dell’inchiesta si arriverà in udienza preliminare e a quel punto si aprono due strade: la prima prevede che il sostituto procuratore concluda con la seminfermità dell’indagata e quindi si andrà per il processo in Corte d’Assise. La seconda, basandosi sulla non imputabilità dell’indagata, sfocia nella chiusura della vicenda giudiziaria.

La tragedia

Si consumò il 18 febbraio scorso a Silì, nella casa in cui Monica Vinci viveva con la figlia tredicenne. Non si sa che cosa possa aver scatenato una reazione così terribile, la ragione per la quale la donna si sia avventata e abbia aggredito la figlia fino a ucciderla con un coltellino svizzero. Successivamente, la donna si buttò dalla finestra al primo piano della casa. Dopo l’allarme, l’arrivo degli inquirenti e dei soccorritori: gli uomini della Squadra mobile della questura avviarono gli accertamenti. La donna venne trasportata all’ospedale di Sassari e, dopo qualche giorno, trasferita al San Martino. E da allora si trova in carcere a Uta, dove durante la reclusione sembra che si stia riavvicinando al mondo che la circonda.

