Delitto di Chiara, indagini chiuse 

Una vita spezzata nel fiore dell’adolescenza, una mamma che convive con tutto il peso di ciò che ha commesso. A due anni dalla morte di Chiara Carta, la tredicenne di Silì uccisa dalla madre Monica Vinci, la Procura ha chiuso le indagini su una vicenda che ha scosso profondamente tutta la comunità oristanese. Adesso la parola al pm e poi sarà il giudice a decidere se mandare a processo la donna o chiudere la vicenda giudiziaria sulla base delle due perizie che sostengono la totale infermità della donna.

L’inchiesta

Le indagini, coordinate dal pm Valerio Bagattini, hanno cercato di ricostruire il contesto familiare in cui era maturato il dramma. Secondo quanto emerso la 53enne da tempo soffriva di un forte disagio personale, in passato era stata ricoverata ed era stata anche sotto terapia, poi il malessere si sarebbe acuito di nuovo tanto da sfociare in una tragedia. Non è mai emerso un movente preciso (inizialmente si era parlato dell’intenzione di Chiara di andare a vivere con il padre Piero), solo Monica Vinci potrebbe rivelare cosa sia accaduto nel bagno della casa di via Martiri del Risorgimento ma finora le sue reazioni sono sempre state condizionate dal delicato equilibrio mentale. Durante l’interrogatorio di garanzia riuscì a malapena a rispondere alle domande di rito poi al momento della ricostruzione di quel pomeriggio del 18 febbraio 2023 le lacrime le segnarono il volto e non fu in grado di continuare. E chissà se sarà mai in grado di motivare quella furia cieca culminata con oltre venti coltellate contro la figlia, lasciata senza vita sul pavimento del bagno. Mentre lei dalla finestra del primo piano tentava un gesto estremo.

Le perizie

Dall’incidente probatorio di un anno fa sono emerse tesi diverse. Il professor Maurizio Marasco, perito della giudice Federica Fulgheri, e il professor Giampaolo Pintor, consulente dei difensori Gianluca Aste e Federica Sanna, concordano sulla totale infermità di Monica Vinci al momento della tragedia. Entrambi ricordano le patologie di cui la donna soffriva in passato e insistono sulla pericolosità per sè e per gli altri. Il consulente del pm, il professor Stefano Ferracuti (docente dell’Università La Sapienza di Roma) invece sostiene la seminfermità della 53enne. Chiuse le indagini, adesso ci sono 20 giorni di tempo per le memorie difensive, la prossima tappa è l’udienza preliminare in cui ci saranno due opzioni: sostenere la seminfermità dell’indagata e mandarla a processo in Corte d’Assise o ribadire la totale infermità mentale e quindi sulla base della non imputabilità chiudere la vicenda giudiziaria.

La commozione

La tragedia di Chiara aveva sconvolto non solo Oristano ma tutta l’Isola. Grazie alla forza del papà Piero Carta e con la collaborazione della Garante per l’Infanzia Carla Puligheddu è nato il progetto “Chiara” per aiutare i ragazzi in difficoltà. Il papà ha sempre ribadito che la morte della figlia non sarebbe dovuta essere vana e che «l’unico modo per continuare a far splendere il suo sorriso era cercare di aiutare gli altri».

