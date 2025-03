Delitto di Chiara, il pm: la madre in aula 

Dovrà convivere con un peso grosso come un macigno, comunque sia. Monica Vinci l’8 ottobre sarà chiamata dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale che dovrà decidere se mandarla a processo o no. Il pm Valerio Bagattini has, infatti, chiesto il rinvio a giudizio per la donna che nel febbraio di due anni fa uccise la figlia tredicenne nella loro casa a Silì. La tragedia colpisce la comunità di Oristano e non solo.

L’inchiesta

Le indagini, svolte dalla Squadra mobile, si sono concentrate anche sul contesto familiare in cui esplose il dramma. Monica Vinci, 53enne, da tempo soffriva di un forte disagio personale, in passato era stata ricoverata ed era stata anche sotto terapia, poi il malessere si sarebbe aggravato di nuovo tanto da sfociare in una tragedia. Non è mai emerso un movente preciso, potrebbe emergere solo dalle dichiarazioni della donna che il 18 febbraio 2023 aggredì la figlia nel bagno della casa di via Martiri del Risorgimento. Finora questo è un aspetto che Vinci non ha mai rivelato. Durante l’interrogatorio di garanzia riuscì a malapena a rispondere alle domande poi fermate immediatamente dal pianto. La ragazzina venne uccisa dalle venti coltellate. Mentre la donna dalla finestra del primo piano tentava un gesto estremo.

Periti a confronto

Dall’incidente probatorio di un anno fa emersero tesi diverse. Il professor Maurizio Marasco, perito della giudice Federica Fulgheri, e il professor Giampaolo Pintor, consulente dei difensori Gianluca Aste e Federica Sanna, concordano sulla totale infermità di Monica Vinci al momento della tragedia. Entrambi ricordano le patologie di cui la donna soffriva in passato e insistono sulla pericolosità per sè e per gli altri. Il consulente del pm, il professor Stefano Ferracuti (docente dell’Università La Sapienza di Roma) invece sostiene la seminfermità della 53enne.

La Procura

Lo scorso gennaio il sostituto procuratore Bagattini ha chiuso le indagini e ora ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio. Sarà il gup a decidere se accogliere questa istanza e, di conseguenza, fissare l’udienza in Corte d’Assise a Cagliari oppure optare sulla totale infermità mentale: in questo caso la vicenda giudiziaria si chiuderebbe per non imputabilità. La donna si trova in una struttura protetta.

