Delitto di Buddusò, nella pistola la chiave per scoprire il killer 

A tre giorni dall’omicidio a parlare è il silenzio. Marco Pusceddu, ucciso a Buddusò nella notte tra giovedì e venerdì, diventa ricordo per familiari e amici mentre il suo corpo giace nell’istituto di patologia forense di Sassari. Dovrebbe essere l’autopsia a dare qualche risposta – ma l’esame non è stata ancora disposto – trafitto da cinque pallottole tra torace e collo davanti all’uscio della sede Intervol. Da una pistola di cui gli inquirenti conoscono calibro (piccolo) e marca ma che non rivelano perché potrebbe essere una chiave per arrivare a risolvere il mistero dell’assassinio.

Le indagini

Un delitto dalle modalità “plateali”, compiuto davanti a testimoni, in un centro abitato, urlando il nome della vittima come in uno scenario da Far west. Il cui autore non ha celato del tutto, sembrerebbe, nemmeno il volto, anche questo un indizio, il segno della volontà di farsi riconoscere dalla persona a cui stava per togliere la vita. Un uomo che non avrebbe sospettato nulla, il condizionale è d’obbligo, della sua sorte tanto da uscire e prestare il petto a quella che pare proprio una esecuzione a sangue freddo, meditata a lungo. Colpisce che il gesto fatale sia stato compiuto in paese e non ad esempio lungo il tragitto che il 51enne faceva tre o quattro volte a settimana per tornare dai parenti a Portoscuso, attraversando strade isolate e in teoria senza presenze. Il killer tra l’altro è arrivato e fuggito a piedi, altro sintomo di una certa sicurezza o, a seconda dei punti di vista, di totale incoscienza.

I misteri

Sono congetture perché nessuno parla tra chi indaga e non intende suffragare al momento ipotesi di vendetta o connessioni del gesto con un movente passionale. Quello al momento più dibattuto e citato, forse perché il più facile da teorizzare. Tra gli amici nessuno esce alla luce del sole, se non per ribadire l’immagine immacolata della persona originaria di Domusnovas, soccorritore del 118 da decenni, descritto come «gentile, altruista e con il cuore grande». Qualcuno, che lo conosceva da 20 anni, spazza via le ipotesi su un coté criminale di cui Pusceddu avrebbe fatto parte e sui social sottoscrive: «Marco non hai mai avuto a che fare con la droga. La verità è sotto gli occhi di tutti». Contattato però si defila riferendo che, nel caso, parlerà con le forze dell’ordine.

L’aggressione

Quelle con cui non aveva parlato il 51enne, a febbraio, raggiunto da un colpo di cric in testa a Flumentepido, vicino Carbonia, in una sorta di prova generale dell’omicidio. Evento giudicato inspiegabile dall’uomo e di cui non si trova alcun cenno sul suo profilo facebook, così come nemmeno della lunga convalescenza in ospedale. Un account anche questo in cui emerge una versione da angelo di Marco, interessato a condividere solo annunci di gattini e cani scomparsi, di iniziative legate al sociale o di chiedere sangue per un ospedale in difficoltà e il copia-e-incolla di messaggi contro il suicidio. Le uniche digressioni a questa narrazione sono i riferimenti al cibo, attraverso le pubblicità di sagre, che siano della pecora, o di favate.

Lontani da Buddusò

Tutti eventi e citazioni che, va ricordato, fanno sempre riferimento al Campidano e all’area di Iglesias e Portoscuso, come se in realtà non se ne fosse mai andato. D’altra parte la pista Buddusò non sembra contemplata dai carabinieri, dato che Pusceddu vi lavorava da appena un mese, e i sospetti vanno tutti altrove, al capo di sotto dell’isola. Per questo i militari della compagnia di Sassari e del nucleo di Ozieri lavorano a stretto contatto con i colleghi di Iglesias, in cerca di una quadratura del cerchio che si presume richiederà del tempo. Sono parecchie infatti le persone che verranno sentite dagli investigatori e che, almeno loro si spera, parleranno.

