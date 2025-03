Delitto di Bari Sardo, si stringe il cerchio attorno all’assassino 

Il killer è ancora senza nome. La Procura di Lanusei indaga per omicidio ma la pm, Giovanna Morra, procede contro ignoti. A conferma che quelle circolate sinora sono soltanto illazioni, diventate virali sugli smartphone con tanto di nomi e cognomi di presunti assassini, oltre alle fake news pubblicate e poi rimosse sul web. Sul fascicolo istruito nelle ore successive ai fatti sono ancora limitate le informazioni a disposizione della magistrata: al momento nessuno è indagato per l’omicidio di Marco Mameli sebbene sia in piedi una robusta, quanto complessa attività investigativa condotta dagli agenti del commissariato di Tortolì diretti dal vicequestore Fabrizio Figliola.

Coltello introvabile

In un procedimento parallelo, la procuratrice ha iscritto sul registro degli indagati Giampaolo Migali, 27 anni, di Girasole, al quale vengono contestati i reati di lesioni e porto abusivo d’arma. A notte fonda, tra domenica e lunedì, assistito dall’avvocato di fiducia Marcello Caddori, il ragazzo ha reso spontanee dichiarazioni alla polizia dicendo di aver ferito con un coltello Andrea Contu (26), operaio di Ilbono, che ha concluso la serata di sabato al Pronto soccorso di Lanusei. L’arma che Migali ha impugnato in quella circostanza non si trova. Il giovane ha dichiarato di averla lasciata per strada. L’esatta dinamica andrà chiarita meglio: se fosse vera la versione fornita dall’indagato, l’arma è stata abbandonata volontariamente oppure nella concitazione gli è caduta e poi qualcuno l’ha recuperata nei momenti successivi? Quel che è certo è che il coltello che ha ferito Contu (a lungo sentito dalla polizia) non si trova. Recuperarlo potrebbe essere fondamentale per arricchire lo scenario investigativo. Lo stesso Migali ha precisato di essere estraneo all’omicidio .

L’autopsia

Oggi alle 11 in Procura la pm Morra conferirà l’incarico di effettuare l’autopsia sulla salma di Marco Mameli ai medici legali Michela Laurenzo e Danilo Fois. Alla perizia necroscopica parteciperà anche il consulente nominato dalla famiglia della vittima, che si è affidata all’avvocato Gianluigi Mastio. Non si annuncia un esame breve, al punto da escludere la celebrazione dei funerali nella giornata odierna. Il rito si terrà tra domani pomeriggio o, al più tardi, venerdì nella chiesa di Ilbono. Data e ora esatte verranno concordate con la famiglia del giovane operaio che, dal 3 aprile 2023, lavorava all’Intermare di Arbatax come carrellista. In occasione dei funerali tutto il personale dell’impresa Movicar construction di Tortolì, con in testa l’amministratore Antonio Pilia, sospenderà l’attività lavorativa per accompagnare il collega nel suo ultimo viaggio.

Dolore social

«A te hanno strappato via la vita, a me il cuore dal petto. Vorrei venire da te. Dammi la forza, amore mio». Così, nel ricordo dei bei momenti trascorsi insieme, in un video su TikTok, Cristina, un’amica, ha voluto ricordare Marco Mameli, il 22enne di Ilbono ucciso sabato scorso a Bari Sardo. Una carrellata di foto, che raccontano sentimenti forti e spontanei, accompagnata dalla colonna sonora “L’amore esiste”, la canzone di Francesca Michielin, un inno all’amore. Quello che racconta il video è un amore totalizzante. Un sentimento universale che può nascere ovunque, scoppiare nei pochi istanti di uno sguardo ma anche “svanire come niente perché nulla lo trattiene o lo lega a te per sempre”. Così come è svanita la vita di Marco, per mano di un killer a margine di una sfilata di Carnevale.

