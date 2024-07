Delitto del Poetto, 22enne a processo 

Rinvio a giudizio per Alessio Desogus, il 22enne di Flumini accusato di aver ucciso con un coltellata al petto il 35enne di Capoterra Luca Mameli, la sera del 9 agosto dello scorso sul lungomare Poetto.

Lo ha deciso ieri il Gup di Cagliari Elisabetta Patrito, che ha fissato al 2 ottobre il via al processo davanti ai giudici della corte d’Assise. Il giovane è accusato di omicidio aggravato e per questo non ha potuto chiedere riti alternativi come l’abbreviato, che gli avrebbe garantito uno sconto di in terzo della pena in caso di condanna. Ora rischia l’ergastolo. A difendere Desogus ci sarà l’avvocata Maria Lucia Mancosu, mentre i familiari di Mameli si costituiranno parte civile con i legali Carlo Monaldi, Stefanino Casti e Marco Solinas. Rinchiuso da un anno in carcere a Uta, il 22enne è accusato anche del porto abusivo di un coltello di circa 21 centimetri, utilizzato per commettere il delitto.

Secondo gi investigatori della Squadra Mobile l’accoltellamento sarebbe nato al termine di una serata ad alto tasso alcolico, degenerata poi in rissa. Dopo la coltellata al petto Mameli aveva percorso alcuni metri e poi era crollato a terra. Il coltello sarebbe stato poi gettato nello stagno di Molentargius, nel tratto antistante viale Colombo, mentre i vestiti sporchi di sangue sarebbero stati bruciati da Desogus nella zona di Margine Rosso. Determinante per la ricostruzione dei fatti la testimonianza di alcune persone presenti nel corso della serata, in uno dei locali notturni del litorale, dove il gruppo con Desogus aveva trascorso la notte. Le foto ufficiali della serata, consegnate dai gestori, hanno portato all’identificazione del 22enne che indossava un cappellino con delle paillette colorate, le stesse ritrovate sul luogo dell’omicidio.

RIPRODUZIONE RISERVATA