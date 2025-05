Delitto del Donegal, domani la fiaccolata per ricordare Fabio Piga 

Una maglietta bianca con il suo volto sorridente, una fiaccola tra le mani e un silenzio carico di emozione. A un anno esatto da quella notte tragica in via Caprera, domani sarà ricordato Fabio Piga, 37 anni, ex carabinieri ucciso con una coltellata al petto nel pub Donegal, in via Mameli.

Era il 2 giugno del 2024, pochi istanti, un solo fendente nei bagni del locale dove Fabio era intervenuto: sufficiente a strappare la vita a un uomo benvoluto da tutti. Impiegato in una grande azienda, Fabio quella sera aveva visto qualcosa di strano e si era avvicinato, forse per aiutare, forse per capire. Dall’altra parte c’era Yari Fa, 19 anni, di San Michele, arrestato poche ore. A distanza di dodici mesi, amici e familiari non lo hanno dimentica. Alle 20.30 una fiaccolata partirà da piazza Yenne fino a raggiungere il Donegal. A organizzarla sono le sorelle Alessandra e Michela e la fidanzata Silvia che cammineranno insieme indossando una maglietta con il suo volto e la scritta: “Sei sempre nel nostro cuore”. Prima, alle 18.30, nella parrocchia di Sant’Elia, sarà celebrata una messa in suffragio. «Con una fiaccola e un passo dopo l’altro, proviamo a tenere viva la luce del suo ricordo anche come monito alle nuove generazioni: perché quello che è successo non accada mai più».

