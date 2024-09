Delitto del B&B, niente perizia 

Per il momento non ci sarà alcuna perizia psichiatrica: dunque il processo – iniziato ieri mattina – procederà a tappe forzate giù dalla prossima udienza con la convocazione dei primi testimoni indicati dal pubblico ministero. L’hanno deciso i giudici della Corte d’assise di Cagliari che hanno rigettato la richiesta di un accertamento tecnico per valutare la capacità di intendere e di volere del 21enne Gabriele Cabras, accusato di aver strangolato a morte il 43enne quartese Gabriele Pergola, trovato morto in una camera del B&B “Corte Cristina” a Quartucciu nel luglio dello scorso anno.

Il processo

Sul giovane, oltre che l’omicidio volontario, pende anche l’aggravante di aver agito per mettere a segno una rapina, reato contestato dalla sostituta procuratrice Diana Lecca che prevede come pena massima l’ergastolo e che, come previsto dalla nuova normativa, non ha consento all’imputato di poter accedere a riti alternativi. Il ragazzo, comparso ieri mattina nell’aula della Corte d’assise, era scortato dagli agenti della Polizia penitenziaria. È rimasto tutto il tempo in silenzio, accanto al difensore Giovanni Cabras. A presiedere la Corte d’assise c’era il giudice Giovanni Massidda, affiancato dal collega a latere, Roberto Cau e dalla giuria popolare.

Niente perizia

Rigettata subito la richiesta di perizia psichiatrica, i giudici hanno comunque fatto presente che – se dovessero emergere elementi di dubbio – l’accertamento potrà essere comunque eseguito anche in seguito nel corso del dibattimento. La vittima, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stata strangolata con l'asciugamani all’interno di una camera del B&B di via Nazionale. Sul corpo il medico legale aveva riscontrato anche diverse ferite riconducibili a una colluttazione.

Il dibattimento

Superata la fese delle eccezioni preliminari, il 30 ottobre potrà iniziare il dibattimento con i primi testimoni convocati dalla pm Diana Lecca. Già in udienza preliminare si sono costituiti parte civile i familiari dell’uomo ucciso: i genitori della vittima, Paolo Pergola e Maria Luisa Stocchino, e la sorella Tamara, sono assistiti dai legali Mauro Massa e Fausto Argiolas.

RIPRODUZIONE RISERVATA