Delitto del B&B, la verità dall’autopsia 

Sarà l’autopsia in programma oggi a sciogliere gli ultimi interrogativo sul delitto dell’imprenditore quartese Gabriele Pergola, 43 anni, strangolato all’alba di lunedì in un B&B di via Nazionale a Quartucciu. Entro domani invece dovrebbe essere interrogato dal giudice il presunto omicida, Gabriele Cabras, 19 anni, cagliaritano, da qualche tempo residente a Sinnai.

Giorni cruciali

Due giorni cruciali, insomma, per chiarire una vicenda che ha sconvolto Quartucciu. Una storia che presenta ancora alcuni punti oscuri anche se per gli inquirenti appare ormai già chiusa. Sembra certo che Gabriele Pergola e Gabriele Cabras abbiano avuto un contatto telefonico nel tardo pomeriggio di domenica, optando per l’incontro nel B&B di Quartucciu.

I due avevano qualcosa da chiarire? Quali sono stati i reali motivi che hanno spinto (se così è andata veramente) il giovane di Sinnai ad afferrare un asciugamani stringendolo al collo dell’imprenditore quartese sino a soffocarlo e a ucciderlo? Tante cose da chiarire anche se quanto accaduto nella camera della struttura ricettiva, sarebbe stato filmato dalle telecamere di sicurezza dando verosimilmente ai carabinieri di Quartu e Selargius, e quindi al magistrato, tutte le indicazioni per la ricostruzione di quella drammatica notte in cui i testimoni hanno sentito urla e trambusto.

Gli aspetti da chiarire

Molti aspetti si spera verranno chiariti dal medico legale Roberto Demontis – tra i primi ad arrivare lunedì nella stanza del delitto assieme ai carabinieri e al pm Diana Lecca – al termine della autopsia sulla salma del 43enne. La famiglia della vittima intanto ha nominato due avvocati (Mauro Massa e Fausto Argiolas) che ieri hanno espresso l’auspicio «che il corpo venga messo al più presto a disposizione per i funerali». Cosa che il giudice potrebbe fare oggi stesso o al più tardi domani, in base ovviamente alle necessità del medico legale.

Conclusa l’autopsia, il pm Diana Lecca chiederà la convalida del fermo di Gabriele Cabras, rinchiuso nel carcere di Uta da lunedì pomeriggio con l’accusa di omicidio. Il ragazzo è difeso dall’avvocato Giovanni Cabras che lo ha assistito sin dopo l'arresto. Sembra che il giovane di fronte ai carabinieri non abbia reso alcuna dichiarazione. Lo farà probabilmente di fronte al giudice al quale gli inquirenti (il capitano Pietro Lucania, il tenente Ignazio Cabras e il maresciallo Daniel Lombardi) hanno inviato il primo dossier sulle prima fasi dell’inchiesta.

Il mistero dei soldi

Da chiarire resta anche la provenienza delle banconote (600 euro in tutto) sequestrate all’indagato subito dopo il fermo avvenuto a Sinnai. Sono soldi suoi? Oppure gli sono stati dati dall’imprenditore ucciso o glieli ha portati via dopo il delitto? Al momento, il ragazzo non è accusato né di furto, né di rapina, ma esclusivamente di omicidio. Sulla vicenda i carabinieri mantengono uno stretto, comprensibile riserbo. Ma già nei prossimi giorni il quadro dell’indagine dovrebbe prendere definitivamente forma.

