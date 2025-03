Delitto del B&b, escluso il vizio di mente 

Il 21enne Gabriele Cabras non solo è capace di intendere e di volere, ma ha anche un’intelligenza superiore alla media. L’ha detto, ieri mattina nell’aula della Corte d’assise di Cagliari, la psichiatra Irene Mascia, il perito nominato dai giudici per esaminare il ragazzo accusato dell’omicidio di Gabriele Pergola, ucciso in una camera del b&b “Corte Cristina” a Quartucciu nel luglio del 2023.

Battaglia di consulenze

È stata una vera e propria battaglia tra esperti quella che si è consumata ieri mattina in udienza. Da una parte il perito Irene Mascia e il collega Antonio Canu, nominato dalla parte civile, non hanno avuto dubbi, chiarendo che il giovane imputato non soffrirebbe di alcun vizio di mente e che era perfettamente in sé quando avrebbe aggredito e ucciso il commerciante, per poi portarsi via una borsa con l’incasso del suo bar. Di parere opposto il consulente nominato dalla difesa, lo psichiatra Diego Primavera, che invece ha spiegato ai giudici perché, a suo avviso, il 21enne soffrirebbe da tempo di una parziale infermità.

Tabulati telefonici

Nel corso dell’udienza di ieri, dopo aver sentito in aula una investigatrice dei carabinieri, la Corte presieduta dal giudice Giovanni Massidda (a latere Roberto Cau) ha anche disposto che vengano acquisiti i tabulati telefonici di alcuni ragazzi che hanno testimoniato in aula ad ottobre. Questo per verificare che non abbiano comunicato con altri testimoni e concordato un racconto da fornire ai giudici. È stata sentita anche la sorella della vittima che ha ripetuto di non sapere se il fratello facesse uso di stupefacenti, visto che Gabriele Cabras, dopo il suo arresto, aveva poi confermato che quella notte entrambi avrebbero fatto uso di cocaina prima che scoppiasse il litigio.

L’omicidio

Secondo la Procura l’omicidio sarebbe stato aggravato dallo scopo di rubare circa 700 euro. Il 21enne, difeso dall’avvocato Giovanni Cabras, ha sempre negato lo scopo della rapina, così come una qualsiasi premeditazione. Il commerciante, titolare di un bar, era stato ucciso a seguito di percosse, dopo una serata che i due avevano trascorso assieme. I familiari si sono costituiti parte civile con gli avvocati Mauro Massa e Fausto Argiolas.

Il processo proseguirà il 4 giugno per l’audizione del perito tecnico informatico e, eventualmente, per l’esame dell’imputato. Solo dopo verrà chiuso il dibattimento e la parola sarà data alla pm Diana Lecca per la requisitoria.

