Delitto Cozzolino, la difesa ricusa il gup di Tempio 

Inizia con un colpo a sorpresa il processo per l’omicidio di Tony Cozzolino. La difesa di Davide Iannelli (accusato di avere bruciato e ucciso il rivale un anno fa, a Olbia) ha ricusato il gup del Tribunale di Tempio, Claudio Cozzella. La questione sollevata dagli avvocati Abele e Cristina Cherchi è semplice: stando alla ricusazione, dalla cancelleria del gup di Tempio è partita una nota, indirizzata alla Corte d’Assise di Sassari, con la quale si chiede il calendario delle udienze. Secondo le difese, si tratterebbe di un’anticipazione del giudizio, perché in questo modo (chiedendo già di conoscere le date della possibile fissazione del dibattimento in Corte d’Assise) il gup avrebbe manifestato il suo orientamento sulla decisione finale.

Per il pm Daniele Rosa e per i legali di parte civile, Giampolo Murrighile, Antonio Fois e Massimo Perra, la richiesta del gup non incide minimamente nel procedimento, perché si tratta di una prassi. Sarà la Corte d’Appello di Sassari a decidere sulla ricusazione, entro il 7 marzo prossimo.

«Perché lo ha ucciso?»

Ieri, come primo atto del procedimento, si sono costituiti parte civile i familiari di Cozzolino: la vittima aveva 49 anni e l’11 marzo del 2022 venne inseguita in strada (in via Salvatore Petta, a Olbia), il corpo venne cosparso di benzina e poi bruciato. Tutto ripreso dalla telecamera di un sistema di videosorveglianza.

Erano presenti in aula con i loro avvocati, la madre della vittima, Angelina Chessa, il fratello Giuseppe Cozzolino e la sorella Paola. Il pm contesta a Iannelli le aggravanti della efferattezza e della premeditazione. Ieri, Giuseppe Cozzolino ha detto: «Noi ci chiediamo perché arrivare a questo punto, perché ha ucciso mio fratello». La tragedia, stando alle indagini, è l’esito di anni di litigi e di tensioni nel condominio di Via Petta, dove la vittima e il presunto responsabile dell’omicidio vivevano.

Le intercettazioni

Nel fascicolo del processo sono entrate delle intercettazioni ambientali, effettuate in carcere, a Bancali, durante i colloqui tra Davide Iannelli e la compagna, Rosa Bechere. La donna è la pensionata della quale non si hanno più notizie dalla fine del novembre scorso e che sarebbe stata uccisa. Iannelli, registrato dagli investigatori del Commissariato di Olbia, dice che l’esito tragico del suo rapporto con Cozzolino era inevitabile. Quasi rimproverato dalla compagna, in sostanza, ammette le sue responsabilità, sotto ogni aspetto.

Una conversazione che è stata immediatamente acquisita dalla Procura.

