Delitto Cozzolino, Iannelli capace di intendere e di volere? 

Colpo a sorpresa in Corte d’Assise (a Sassari) nel processo per l’omicidio di Tony Cozzolino. I giudici hanno deciso di disporre una perizia psichiatrica su Davide Iannelli, l’uomo che l'11 marzo 2022, a Olbia, provocò ustioni mortali alla vittima. L’improvvisa svolta ha colto di sorpresa le parti, il dibattimento si sta infatti avviando alla conclusione. Va detto che in diverse udienze era emerso il tema delle condizioni psicofisiche di Iannelli, sollevato dai difensori, Cristina e Abele Cherchi, ma sembrava una questione superata. Ora invece i giudici hanno optato per una una perizia psichiatrica, con l’obiettivo di stabilire la sua capacità di intendere e di volere dell’imputato. Il 4 giugno prossimo, il presidente Massimo Zaniboni affiderà l’incarico alla psichiatra Claudia Granieri. Sarà uno snodo fondamentale del processo, anche il pm Daniele Rosa, gli avvocati di parte civile Antonio Fois, Massimo Perra e Giampalolo Murrighile, e quelli della difesa, Abele e Cristina Cherchi, potrebbero nominare periti di parte per le operazioni. Nel corso del dibattimento è emersa l’efferatezza del delitto e un quadro di disagio che i giudici intendono approfondire.

