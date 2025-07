Delitto Contena, killer spietato 

Non voleva sbagliare, chi ha sparato a Luigi Contena, il 32enne ucciso venerdì mattina nelle campagne tra Su Cossolu e Sa Serra, al confine tra i territori di Orune e Nuoro. Le fucilate a pallettoni, esplose da circa 30 metri, lo hanno colpito con precisione: tre pallettoni alla testa, uno all’addome e uno alla gamba. A confermarlo l’autopsia eseguita ieri all’ospedale Brotzu di Cagliari dal medico legale Roberto Demontis.

Agguato pianificato

L’assassino ha agito con freddezza e precisione. Secondo quanto emerso, non si sarebbe nascosto dietro un muretto a secco, come inizialmente ipotizzato, ma avrebbe atteso davanti al cancello d’ingresso dell’azienda agricola riconducibile alla famiglia Contena. Davanti a lui si apre un’ampia radura, completamente priva di ostacoli: Luigi Contena si trovava allo scoperto, senza alcun riparo, senza via di fuga. È possibile che si sia accorto troppo tardi di essere nel mirino. Alcuni dei pallettoni lo hanno raggiunto nella parte alta della nuca, segno di un gesto istintivo di piegarsi o rannicchiarsi, il capo che si china verso il basso, nel tentativo disperato di proteggersi. Il luogo scelto per l’agguato era perfetto: offriva al killer una visuale totale e una via di fuga immediata tra alberi, cespugli e alta vegetazione. Chi ha sparato sapeva bene cosa faceva. E forse sapeva anche che Contena era armato di pistola: un dettaglio importante, perché a quella distanza un’arma corta è inutile contro un fucile caricato a pallettoni.

I bossoli tra l’erba

Durante un secondo sopralluogo effettuato dai carabinieri del Ris, gli investigatori, coordinati dal capo procuratore facente funzioni Andrea Jacopo Ghironi, hanno trovate le borre di proiettile, perse tra l’erba alta e ai piedi di alcuni alberi. Sono convinti che sia il luogo dove ha sostato il killer. Elementi tecnici cruciali che confermano la distanza di tiro e alimentano la speranza di trovare tracce biologiche – sudore, pelle o saliva – o altro che possano ricondurre all’autore dell’omicidio. Le indagini puntano alla pista della faida: lo scorso 20 maggio il padre della vittima, Pietro Contena, era stato arrestato per l’omicidio di Luca Goddi, avvenuto nel 2023 a Orune. Da allora, Pietro si era allontanato dal paese, consapevole del rischio di vendette. Una precauzione che non è bastata a salvare suo figlio. A complicare il quadro, il fatto che all’interno dell’azienda agricola fosse sotto sequestro una partita di marijuana, individuata da tempo dalla Guardia di finanza.

Oggi il funerale

Oggi si attendono i funerali di Luigi Contena nella chiesa parrocchiale di Orune. La comunità, scossa e impaurita, si stringe attorno alla famiglia. In segno di lutto e rispetto, dopo le esequie sarà comunicato il rinvio della tre giorni di festa “Poedas emigrados”, inizialmente prevista insieme al palio per l’11, 12 e 13 luglio. Un gesto che riflette l’angoscia per una spirale di violenza che sembra ancora lontana dalla fine.

