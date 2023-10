Delitto Carai, testimoni al processo 

«Era una brava persona, ma si faceva rispettare». È il sintetico ritratto che ieri Salvatore Carta, allevatore di Orune, rispondendo al pm Riccardo Belfiori, ha fatto ieri di Antonio Mauro Carai, l’allevatore 74enne trucidato a coltellate il 27 agosto 2021 nelle campagne del paese. Lo ha detto nel processo che vede sul banco degli imputati i due gemelli di Orune, Maoro e Giuseppe Contena, accusati davanti alla Corte d’assise di Nuoro, presieduta da Elena Meloni (a latere Alessandra Ponti), di averlo ucciso a coltellate dopo un diverbio. Ieri sono stati sentiti molti dei vicini di pascolo, come Antonio Cossu che quella sera era al bar col figlio della vittima: «Carai era una persona tranquilla, aveva qualche discussione per i pascoli, come succede a tutti. Non aveva un carattere facile». Tra gli ultimi a vederlo vivo Pietro Paolo Cosseddu: «Erano le 17.30, ero a piedi col gregge, lui passò in auto».

