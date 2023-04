Delitto Carai, sì alle intercettazioni 

Le lacrime della figlia di Antonio Mauro Carai, l’allevatore di 74 anni ucciso barbaramente a coltellate il 27 agosto 2021 nelle campagne di Orune, scandiscono la tensione di un’attesa durata un’ora. Pochi minuti dopo Giuseppe e Maoro Contena, gemelli di Orune di 51 anni, accusati dell’omicidio del vicino di pascolo, per la prima volta compaiono davanti alla Corte d’assise di Nuoro e ai familiari della vittima. Prima, anche per incidenti probatori e udienze dal gip, avevano sempre rifiutato la traduzione dal carcere di Badu ‘e Carros dove sono detenuti dal 2021.

L’attesa

In aula, appoggiati alla balaustra della zona riservata al pubblico, ci sono solo figli e figlie di Carai. A quasi due anni dal delitto vedono per la prima volta negli occhi quelli che secondo l’accusa sono gli assassini del padre. I gemelli rimangono seduti l’uno a fianco all’altro, imperturbabili, legati a un unico destino. E chiusi nella camera di sicurezza per tutta l’udienza. Nessuna emozione, nemmeno quando la Corte, presieduta da Elena Meloni (a latere Alessandra Ponti), rigetta una dopo l’altra le eccezioni preliminari dei difensori Luigi Esposito e Nicola Caricaterra secondo le quali le intercettazioni nelle loro auto sono illegittime.

L’auto non è un domicilio

I dubbi sulla legittimità delle intercettazioni nelle auto in uso ai gemelli, una Fiat Panda, un Doblò, una Bmw e una Ford Escort, sono stati posti perché «equiparabili - secondo l’avvocato Caricaterra - ad un domicilio e sottendono a regole precise: si deve avere certezza che in quei luoghi si stiano compiendo degli atti criminosi, che invece erano già stati perpetrati col delitto». Il legale ha anche messo in dubbio il decreto autorizzativo per le intercettazioni nella Panda («fu indicata una targa sbagliata e poi corretta dal gip») e sulle intercettazioni disposte in carcere. Questioni superate dalla Corte che ha dato ragione al pm Riccardo Belfiori: «L’auto non è un luogo di dimora, nemmeno quando è parcheggiata in un garage». Sulla targa errata ha ricordato: «Si è trattato di un mero scambio di lettera, nessun dubbio sul fatto che fossero in uso ai Contena». Posizioni a cui si sono associate le parti civili, con gli avvocati Lorenzo Soro e Pasquale Ramazzotti. Si torna a maggio, quando sarà sentito il maggiore dei carabinieri Michele Cappa, che in pochi mesi risolse il delitto.