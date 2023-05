Delitto Carai, paura della faida 

Fu Carmelo Contena, fratello dei gemelli, Giuseppe e Maoro, accusati dell’omicidio del vicino di pascolo, Antonio Mauro Carai, di 74 anni trucidato a coltellate il 27 agosto 2021 nelle campagne di Orune, a trattare la “costituzione” dei fratelli. I gemelli erano irreperibili. Maoro dal 1 settembre quando i carabinieri andarono a cercarli nel loro ovile di monte Tiria. Giuseppe dal 4 settembre, dopo una perquisizione dove investigatori trovarono tracce biologiche riconducibili al delitto. La trattativa per la consegna durò giorni, sino all’accordo, quando si pensò a una confessione. La sera del 10 settembre, i gemelli si consegnarono a Sassari e, accompagnati dal loro avvocato, Luigi Esposito, arrivarono al comando dei carabinieri di Nuoro, dove tutto cambiò. Scoprirono che su di loro non pendeva nessun mandato d’arresto, ma “solo” un’informazione di garanzia, e quella che doveva essere una confessione si trasformò in una notifica. Gli indagati rimasero a piede libero suscitando in Carmelo il timore che si potesse alimentare una faida.

Paura dell’escalation

«Ci aspettavamo una confessione, quel cambiamento nei propositi ha messo in tensione il fratello Carmelo - ha raccontato ieri in corte d'Assise nel processo il tenente colonnello Michele Cappa che seguì le indagini - c’erano preoccupazioni per tutta la famiglia. Maoro e Giuseppe infatti tornarono liberi nel loro ovile, e c’era preoccupazione per le possibili reazioni. Orune è uno dei pochi paesi dov’è ancora attiva una faida che vede contrapposte le famiglie Moni e Monni da una parte e i Chessa dall’altra. E i Contena - ha spiegato rispendendo al pm Riccardo Belfiori - in qualche misura sono vicini ad una delle due parti». Il 10 sera, Carmelo, residente nel sassarese, parlando della consegna dei fratelli con la moglie Antonietta Deiana disse: «Li porteranno qui» riferito alla richiesta che con l’avvocato Esposito avanzarono agli investigatori per ottenere una carcerazione a Bancali.

Non solo: in un’intercettazione Carmelo, convinto che esistesse un mandato di arresto (che arriverà a dicembre), disse riferito ai gemelli «ormai sono risoluti, già lo sapevano il danno, non dovevano farlo». E poi: «Si sono vendicati di un torto subito. Fratelli matti. Si sono rovinati».

Il delitto