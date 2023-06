Delitto Carai, l’incubo della faida 

«Il 10 settembre del 2021 dovevano costituirsi. I due fratelli Contena erano nella zona di Sassari e abbiamo organizzato una staffetta all’auto del loro legale che trasportava gli odierni imputati a Nuoro. Avevamo timore che i familiari della vittima o qualcuno potesse fargli del male». A rivelarlo ieri alla corte d’Assise di Nuoro il luogotenente del nucleo investigativo dei carabinieri, Roberto Vagelli, che a 13 giorni dal delitto di Antonio Mauro Carai, l’allevatore 74enne trucidato a coltellate il 27 agosto 2021 nelle campagne di Orune, fotografa la tensione che si era creata in paese. Per il delitto imputati i vicini di pascolo di Carai, i due gemelli Maoro e Giuseppe Contena.

Sospetti e tensione

La sensazione che il delitto potesse alimentare una faida era qualcosa di concreto, lo aveva spiegato nelle scorse udienze anche il tenente colonnello Michele Cappa, all’epoca comandante del nucleo investigativo. Una tensione crescente dopo la scomparsa dei gemelli Contena da Orune. Irreperibilità che veniva interpretata come un coinvolgimento nel delitto. Fu proprio uno dei fratelli dei Contena, Nicolò, a palesare ai carabinieri la sua estrema preoccupazione per l’irreperibilità dei gemelli e che questa potesse creare problemi per la propria incolumità fisica e ulteriori problemi alla famiglia. I due gemelli il 10 settembre arrivarono al comando di Nuoro, ma quando scoprirono che non c’era un mandato di cattura non fecero quello che ci si attendeva, confessare. «C’erano il pm, il medico legale, avevamo allestito una stanza per riprese audio e video, ci eravamo anche organizzati per un sopralluogo nel luogo del delitto con i Contena», ha detto Vagelli.

Le prove

Ieri il maggiore di Ris, Franco Palanca, ha spigato come il 2 settembre la squadra delle investigazioni scientifiche «era stata chiamata ad Orune in cerca anche armi» e in una maglietta dei Contena era stata trovata una goccia di sangue umano. Così come nelle auto dei Contena, un Doblò e una Panda. Sangue anche nell’auto di Carai «sulle leve del cambio e delle frecce, sul volante». La notte del delitto, quando intervenne il medico legale sul corpo di Carai, non tutti indossavano i calzari. I difensori dei Contena hanno prodotto due foto fatte dai carabinieri. «Avevamo già concluso tutte le repertazioni», ha spiegato Vagelli.

