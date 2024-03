Delitto Atzeni, oggi i funerali: lutto cittadino 

Oggi l’intera comunità sangavinese darà l’ultimo saluto a Maria Atzeni, la pensionata di 76 anni uccisa dal figlio Simone Uras la notte di sabato 24 febbraio nella sua casa di via Tiziano. L’uomo si trova nel carcere di Uta e dovrà rispondere di omicidio volontario.I funerali si svolgeranno alle 11 nella chiesa di Santa Teresa e per la giornata di oggi l’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino.

Una scomparsa tragica che ha suscitato unanime dolore e viva commozione nella cittadinanza come evidenzia il sindaco Carlo Tomasi: «Siamo tutti scossi dalle modalità particolarmente violente dell’evento. Pertanto, in considerazione dello sgomento destato in tutta la comunità, il quale è venuto a turbare la vita sociale dell’intero paese, l’amministrazione comunale ritiene doveroso manifestare ufficialmente e dover esprimere istituzionalmente il cordoglio di San Gavino Monreale mediante la dichiarazione di lutto cittadino». ( g. pit. )

