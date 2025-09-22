Delitto al Donegal, il pm chiede 10 anni 

La pubblica accusa ha chiesto la condanna a 10 anni e otto mesi di carcere nei confronti di Yari Fa, il ventenne che deve rispondere dell’accusa di omicidio volontario per aver sferrato la coltellata mortale al petto dell’ex carabiniere Fabio Piga, ucciso a giugno dello scorso anno all’interno del pub Donegal, in via Caprera. Al termine di una lunga requisitoria, il pubblico ministero Marco Cocco ha chiesto al giudice Luca Melis di condannare l’imputato, applicando anche tre anni di sorveglianza speciale una volta scontata la pena. La condanna richiesta tiene conto della perzia psichiatrica che ha riconosciuto la parziale incapacità di intendere e di volere del giovane, oltre ad una pericolosità sociale.

L’ex militare si sarebbe trovato al pub come addetto alla sicurezza. Stando alla ricostruzione della polizia sarebbe intervenuto nel bagno del locale perché riteneva si stesse consumando della droga, ma era stato colpito con un coltello da bistecca nel corso di un litigio con il ventenne. Chiesto il rinvio a giudizio, i difensori di Yari Fa – gli avvocati Pier Andrea Setzu e Sara Battolu – fatto istanza di rito abbreviato, ottenendo così che in caso di condanna l’imputato possa beneficiare di uno sconto di un terzo della pena. Ad assistere la famiglia c’è il legale Paolo Pilia che si è costituito parte civile. Il drammatico fatto di sangue era avvenuto nel pub di via Caprera, a Stampace: dopo essere stato ferito in pieno petto dalla coltellata, il 37enne era stato soccorso dai presenti ma per lui non c’è stato nulla da fare. L’udienza è ora stata rinviata al 17 novembre.

