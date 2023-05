Delirio Sarroch: è promosso in A3 

C’è la festa del pubblico, dove gli applausi e le grida sembrano mescolarsi in un tripudio gialloblù. Ci sono le lacrime di capitan Riccardo Romoli e gli abbracci tra coach Marco Franchi e gli addetti ai lavori. C’è il Sarroch che è finalmente in A3. Dopo il successo nel primo turno della fase 1 dei playoff contro il Letojanni, i gialloblù superano 3-1 (25-18, 16-25, 30-28, 25-20) il Galatone davanti ai loro tifosi, chiudono al primo posto il girone all’italiana e riportano la Serie A maschile in Sardegna 15 anni dopo l’ultima apparizione del Volley Cagliari. Un’impresa che arriva a coronamento di un’annata straordinaria, in cui il team gialloblù ha chiuso il gruppo G al primo posto con 26 vittorie in 26 gare. Il premio per una società che dopo i playoff amari delle stagioni 2017/2018 e 2020/2021 raggiunge l’ambito traguardo.

Cus, obiettivo fase 3

Sogna di seguire le orme del Sarroch il Cus Cagliari. Dopo il successo nel primo turno della fase 2, gli uomini di Ammendola scendono in campo oggi a Sa Duchessa contro il Grottaglie (ore 18.30). Un eventuale successo regalerebbe agli universitari il pass per il terzo step della post-season dove contenderebbero la A3 proprio al Letojanni e al Galatone.

