«Delinquenza di seconda fascia» 

Di mattina l’incontro con la prefetta di Nuoro, Alessandra Nigro, di sera il Consiglio comunale. Ieri è stata una lunga giornata di riflessione e di confronto per gli amministratori di Siniscola. A fianco alla forte preoccupazione sono affiorate anche tutte le problematiche che stanno alla radice e ruotano intorno al fenomeno dei tanti messaggi intimidatori che hanno scosso la cittadina nel 2024.

Trentatré auto bruciate, attentati dinamitardi, una lunga scia di atti vandalici, hanno portato i rappresentanti delle istituzioni territoriali a tirare le somme sui limiti di una società che per molti sta evolvendo in peggio. «Non è facile fare un’analisi su quanto sta succedendo – ha dichiarato il sindaco Farris a margine del summit a porte chiuse con il prefetto – senza riflettere sulla complessità delle tematiche che vi ruotano intorno». Alessandra Nigro ha affermato che l'ultima legge di bilancio prevede provvedimenti per rinforzare i ranghi dello Stato: «Quella di Siniscola è certamente una situazione preoccupante anche se non appaiono segnali che facciano pensare ad una delinquenza di un certo spessore».

Valori in crisi

Una società che non si riconosce più nei valori che prima regolavano la vita comunitaria. «Certamente ha ragione la dottoressa Nigro quando parla della necessità di una maggiore collaborazione tra le istituzioni per cercare di uscire da questa situazione – ha proseguito il primo cittadino – così come è vero che le forze dell’ordine fanno tutto quello che è nelle loro possibilità per garantire la sicurezza dei cittadini. Allo stesso tempo però chiediamo un potenziamento della presenza dello Stato per prevenire questi episodi».

Dai banchi dell’opposizione, durante il Consiglio comunale in un’aula gremita, è stata sollevata la carenza di iniziative mirate ad educare alla legalità soprattutto i più giovani. La minoranza tuttavia si è trovata pienamente d’accordo con la maggioranza nel condannare senza mezzi termini ogni atto pregiudizievole nei confronti delle vittime alle quali è stata espressa all’unisono ampia solidarietà.

La consulta

Non è mancato inoltre il riferimento alla mancata istituzione della consulta giovanile, proposta da circa 4 anni fa e mai portata a compimento. L’assessora ai Servizi sociali, Angela Bulla, ha replicato alla critica, rivendicando i diversi progetti messi in atto nelle scuole della cittadina. «La verità è che viviamo in un mondo in cui il valore della famiglia non esiste più come primo nucleo della società designato all’educazione dei minori – ha commentato a lavori ormai conclusi l’assessore ai Lavori pubblici, Luigi Floris – è un argomento scomodo, ma questa è la realtà dei fatti che non può essere nascosta».

RIPRODUZIONE RISERVATA