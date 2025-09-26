Deligia e il nuovo disco tra guerre e solitudine 

Si è riempito fino all’ultimo posto disponibile il teatro della Casa della Cultura, per ospitare, giovedì, la presentazione dell’ultimo album di Ignazio Deligia, “I silenzi del mondo”. L’artista cagliaritano 58enne, voce e volto storico del gruppo musicale degli Amakiaus, è stato accolto con affetto da una platea di amici e fan.

«Il titolo mi è stato suggerito da quello che sta succedendo nel mondo. Oltre alle guerre, vedo molta solitudine tra le persone», ha spiegato Deligia, che negli ultimi anni grazie alla sua comicità, ha collezionato 55 sold out nei teatri con lo spettacolo “Poliedrico”. Durante la serata, il cantante ha fatto sentire in anteprima al pubblico alcuni estratti del nuovo disco, il terzo da solista, dopo i dodici incisi con gli Amakiaus. L'evento, organizzato dalla Pro Loco, è servito anche per ringraziare tutti coloro che negli ultimi tre anni sono rimasti vicini a Deligia, reduce da un periodo di depressione dopo la scomparsa della madre nel 2022.

