«Delibere sparite dall’albo pretorio» 

Atti pubblici del Comune – in particolare delibere e determine – poco trasparenti per i cittadini perché dopo due settimane (il tempo che per legge devono restare in pubblicazione all’albo pretorio) spariscono dal sito istituzionale. Subito dopo, cioè, non è più possibile consultarli.

A segnalarlo, e a chiedere l’intervento del sindaco, è il consigliere di minoranza Tore Sanna: «È inconcepibile – dice Sanna – che le delibere non si possano consultare dal sedicesimo giorno in poi. Sino al 2019 era possibile, perché poi questo è stato modificato»”. Sanna spiega che dagli uffici «qualcuno ha parlato di questione di privacy, ma stiamo scherzando? Qua stiamo occultando documenti pubblici che sono utili a qualsiasi cittadino, alla faccia della trasparenza».

L’alternativa, al momento, è recarsi direttamente in municipio: «Se per un solo giorno – prosegue il consigliere di minoranza – mi perdo l’albo pretorio dovrei fare la trafila in Comune per prendere visione di un documento pubblico. Ha un senso tutto questo? Che si prenda una decisione per ripristinare il corretto funzionamento dell’archivio comunale, e cioè che siamo messe a disposizione le delibere e le determine degli ultimi cinque anni».

Il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì assicura il suo personale impegno in nome della trasparenza: «Faremo in modo – dice Dessì – che l’archivio degli ultimi cinque anni sia messo presto a disposizione di tutti i cittadini».

Non è la prima volta che la minoranza solleva la questione dell’archivio e delle difficoltà, appunto, di consultare i documenti pubblici. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA