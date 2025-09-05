Deliberata la calamità naturale per siccità 

La carenza d’acqua torna d’attualità. La situazione è talmente critica che il Comune di Arzana ha dichiarato lo stato di calamità naturale per siccità. «L’assenza prolungata di piogge durante la stagione autunnale e invernale del 2024 - spiegano dalla Giunta di Angelo Stochino - ha portato tutto il territorio a uno stato di siccità che ha notevolmente compromesso l’annata agraria, con pesanti ripercussioni economiche per le aziende agricole e per l’intero comparto agropastorale e ancora oggi, nonostante le abbondanti piogge tra l’autunno e l’inverno 2025, manifesta i suoi effetti». L’Esecutivo ha adottato il amministrativo formale per innescare le procedure necessarie utili ad attivare l'indennizzo dei danni subiti da cittadini e imprese. «Sono pervenute delle segnalazioni dagli allevatori e dagli agricoltori, nonché dal gestore della rete idrica comunale, che certificano la mancanza d’acqua e la necessità di razionalizzare la distribuzione per il consumo umano e di approvvigionamento da siti lontani per gli usi geotecnici». Il 22 luglio scorso, il Comune ha disposto un’ordinanza con cui ha disposto il razionamento della fornitura acqua potabile nell'abitato di Arzana. Resterà in vigore fino al termine dell’emergenza. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA