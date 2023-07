«Delibera sui nuovi ospedali da rivedere» 

L’intesa su nuovi ospedali, interventi al Brotzu e stadio a Sant’Elia c’era. Le forze di centrodestra l’hanno trovata nel corso dell’ultimo vertice a Villa Devoto. Ora si tratta di capire se resisterà, perché Forza Italia ha chiesto in modo chiaro che sia rivista la delibera di Giunta del 1° giugno per l’attuazione dello studio di fattibilità per la realizzazione di quattro nuovi presidi nell’Isola.

«Correggere il tiro»

Ieri era all’ordine del giorno l’esame delle due mozioni delle opposizioni che propongono la revoca dell’atto dell’esecutivo. Per l’azzurra Alessandra Zedda, invece, «la delibera va integrata», intanto perché «la competenza in materia di rete ospedaliera è del Consiglio regionale», poi perché «non ha copertura finanziaria» e «non prevede interventi urgenti sulle manutenzioni necessarie (ordinarie e straordinarie) negli ospedali esistenti». Insomma, sarebbe il caso di «aggiustare il tiro perché non possiamo pensare di realizzare nuovi ospedali in tre anni». Poi, precisa, «condividiamo la volontà della Giunta di dare un’accelerata alla riforma della sanità e soprattutto degli articoli che riguardano il piano di ristrutturazione e le manutenzioni ordinarie e straordinarie di tutti gli ospedali sardi. E ben venga la Piastra del Brutzu, ma dico anche che tutti gli ospedali sardi devono essere guardati con interesse».

Non hanno parlato di delibera da rivedere, e tuttavia ne contestano alcune parti, i primi firmatari delle altre tre mozioni di maggioranza: Michele Cossa (Riformatori), Fausto Piga (FdI) e Michele Ennas (Lega). Il primo ha osservato che «è corretto l’indirizzo di rendere più funzionali gli ospedali già esistenti, non solo di costruirne nuovi». Fausto Piga (FdI) ha sottolineato che «presentiamo la nostra mozione con lo spirito di creare condizioni per arrivare a un percorso condiviso e attuare buoni propositi». Ennas ha invece insistito sullo stato di salute del comparto trovato dal centrodestra nel 2019: «Abbiamo ereditato una sanità sfasciata. In questi ultimi anni abbiamo lavorato per rimetterla in piedi, soprattutto nei territori più fragili».

La richiesta di revoca

Presentando la sua mozione, Cesare Moriconi (Pd) ha ricordato che «tutto è stato fatto all’insegna di grave superficialità, salvo poi fare marcia indietro sul Brotzu». Da parte sua, Francesco Agus (Progressisti) ha definito il modo di agire della Giunta «privo di ogni etica della responsabilità». La seduta si è chiusa prima delle 14 per consentire l’allestimento della Camera ardente per Felicetto Contu. In Aula si rientrerà martedì prossimo per la discussione generale. E allora, interverranno per la Giunta il presidente della Regione e l’assessore alla Sanità Carlo Doria. Quest’ultimo, sempre ieri, ha partecipato a una seduta del Consiglio comunale di Cagliari proprio per affrontare il tema dei nuovi ospedali. «Avrei voluto portare questa delibera appena insediato, ma ero impegnato ad affrontare l’emergenza del personale», ha detto. Quanto al nuovo ospedale ha solo ribadito che sarà il Consiglio comunale a decidere dove sorgerà. (ro. mu)

RIPRODUZIONE RISERVATA