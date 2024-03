Delibera last minute: rischio sospensione per 115 investimenti 

La delibera è la numero 6/2. Non un documento qualunque, ma il sigillo messo a due miliardi e 313mila euro spalmati in 115 opere pubbliche. Soldi arrivati da Bruxelles e trasferiti nell’Isola attraverso l’Fsc, il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, un tesoretto su cui si fa concreta la possibilità di una sospensione, come accaduto nelle scorse settimane con la realizzazione dei quattro nuovi ospedali. Il pacchetto dell’edilizia sanitaria valeva due miliardi e 800mila euro ed è stato fermato per «cautela erariale».

La storia

Tutto inizia il 23 febbraio scorso, quando mancano quarantotto ore alle Regionali: la Giunta di Christian Solinas accende luce verde al maxi finanziamento. La mossa non sfugge ad Alessandra Todde, allora solo aspirante governatrice, che in quello stesso giorno di delibere approvate ne conta 145. «Il 10 per cento di quanto fatto da Solinas in cinque anni – chiosa su Facebook la candidata -. Un assalto alla diligenza o tutti atti importanti per la collettività? È fin troppo facile darsi una risposta». L’affondo include le risorse europeo dell’Fsc per 2.313.545.282,61 euro.

L’iter

Rispetto a un mese fa è successo che la Todde è ufficialmente entrata a Palazzo, scelta dal 45,39 dei sardi andati alle urne. Per lei inizia la fase operativa. E quella delle decisioni, innanzitutto su come gestire il làscito del centrodestra. Le 115 opere inserite nella delibera 6/2 sono frutto di una scelta discrezionale della Giunta uscente. Così si ricava dallo stesso documento. È infatti il 27 luglio 2023 quando la segretaria generale della Regione, con la nota 925, chiede ai direttori generali «la ricognizione delle proposte progettuali», i cui esiti «sono stati trasmessi al Presidente per le valutazioni conseguenti».

La decisione

I Dg inviano 1.872 investimenti. Finiscono tutti in un file Excel. L’Esecutivo ne sceglie 115, pari al 6,14 per cento. Intanto sono trascorsi cinque mesi tra il lavoro degli uffici e l’approvazione della delibera 6/2. I progetti “promossi” vengono raccolti in un allegato e divisi per aree tematiche: 43 ricadono in “Ambiente e risorse naturali”; 26 in “Riqualificazione urbana”; 20 in “Trasporti e viabilità”; dodici in “Cultura”; sette in “Digitalizzazione”; tre in “Istruzione e formazione”; due in “Sociale e salute”. Un intervento rientra nella “Capacità amministrativa”, un altro in “Ricerca e innovazione”.

I dettagli

Gli investimenti inclusi nell’elenco sono tutt’altro che blindati. E proprio qui poggiano gli ampi margini di manovra che hanno Todde e alleati. Ma soprattutto la governatrice. Sempre nella delibera 6/2 si parla di «progetti selezionati per essere proposti a finanziamento». Una procedura che deve andare avanti con «l’inserimento su una piattaforma telematica, gestita da Invitalia», l’Agenzia nazionale per lo sviluppo. Il passaggio è propedeutico all’avvio dell’istruttoria «a cura del Dipartimento nazionale per le politiche di coesione», ma va autorizzato dalla presidenza della Regione. Quindi dalla Todde, cui spetterà firmare un altrettanto vincolante «accordo per lo sviluppo con il Governo».

Dati incrociati

Insomma, la leader del Campo largo ha il potere di rivedere l’elenco delle opere da finanziare. Scorrendo l’allegato alla delibera 6/2, si ricavano alcune particolarità sui 115 investimenti autorizzati: al municipio di Orosei sono stati finanziati sei progetti (di cui uno attraverso l’Unione dei Comuni Valle del Cedrino); quattro a Bosa; tre a Stintino; due a testa per Abbasanta, Ballao, Ozieri, Paulilatino e Galtellì (anche in quest’ultimo caso un intervento passa dalla Valle del Cedrino). A quota due pure l’Unione Comuni Meilogu.

