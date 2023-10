Delibera da rivedere, slitta l’acquisto dell’ecocentro 

La delibera sull'acquisto dell'ecocentro di via Fermi, approvata di recente dalla maggioranza in Consiglio comunale, dovrà tornare nell’aula di piazza Cellarium.

«Questo a seguito di un attento esame dell'atto da parte della commissione Garanzia e controllo», spiega il presidente Franco Camba. «Nei giorni scorsi la commissione, su richiesta delle consigliere comunali di minoranza Paola Maccioni e Francesca Olla, ha esaminato l'atto riscontrando numerose carenze nel testo approvato dall'assemblea cittadina. Tra queste», dice il consigliere comunale di minoranza, «c’è la mancata indicazione del parere di regolarità tecnica da parte del responsabile dell'area coinvolta nella predisposizione della proposta di delibera. Oltre a tutta una serie di atti citati nel testo della delibera, entrati a far parte dell'istruttoria, ma non indicati come allegati del testo approvato».

Superati i difetti formali evidenziati dalla commissione Garanzia e controllo, questa settimana la pratica approderà di nuovo in Consiglio: l’ultimo passaggio prima dell’acquisto definitivo dell’isola ecologica che di fatto entrerà a far parte del patrimonio comunale. In attesa dell’apertura che, salvo imprevisti, dovrebbe concretizzarsi entro questo mese.

RIPRODUZIONE RISERVATA