Delibera da 2,4 miliardi, l’assessore non ci sta: «Pronti ad annullarla» 

Alcuni procedimenti sono già arrivati sulla Gazzetta Ufficiale. Come l’avvio di una procedura negoziata, senza bando, per l’acquisto di un computer quantistico di ultima generazione da parte del Crs4, con il possibile venditore (americano) già individuato. Spesa prevista: 20 milioni di euro, più Iva. Ma la delibera che programma i fondi rischia di essere annullata: “muoveva” qualcosa come 2,4 miliardi di euro (appena 100 milioni regionali, il resto erano soldi nazionali). Era uno dei provvedimenti last minute della Giunta Solinas: «Solo che noi siamo qui per programmare, non per prendere atto», dice l’attuale assessore regionale al Bilancio, Giuseppe Meloni, che aggiunge: «Sto valutando se annullare formalmente quella delibera: non ha la copertura finanziaria». E addio, almeno per il momento, al computer quantistico con acquisto gestito (quasi) con un affidamento diretto. Ma anche a numerosi altri investimenti: erano solo sulla carta, dovranno essere rivisti. La Giunta Todde deve decidere se sono utili per la Sardegna oppure no. E potrebbe fermare le bocce per avere un quadro più chiaro.

Le scelte

Per ricostruire è necessario risalire al giorno prima dell’apertura delle urne per l’elezione del Consiglio regionale. Era il 23 febbraio. Il presidente in carica era ancora Christian Solinas e la sua Giunta (non al completo) ha sfornato una raffica di delibere pesanti. C’erano, tra le altre decisioni: l’approvazione degli studi di fattibilità per i nuovi ospedali – roba da un miliardo di euro – e numerose nomine in enti più o meno rilevanti: Todde e i suoi hanno già deciso di revocare quelle decisioni. Ma tra gli atti approvati anche l’ok all’elenco delle proposte progettuali da finanziare attraverso il Fondo di Sviluppo e coesione, che veniva definito come «il principale strumento finanziario nazionale attraverso il quale vengono attuate la coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali tra le diverse aree del Paese». Così importante, la massa da manovrare, che è stata sbloccata nell’ultimo giorno utile del governo di centrodestra in Sardegna.

Super cervellone

La delibera “benedice” 115 progetti su 1.872 pervenuti. Per tutti sarebbero necessari oltre 11 miliardi. La Giunta Solinas apre le porte a circa 2,4 miliardi: aveva dato mandato «alla direzione generale della presidenza di coordinare le attività finalizzate alla imputazione dei progetti selezionati, a cura delle direzioni generali competenti, sulla piattaforma Invitalia».Tra i fortunati di questo primo giro c’è il Crs4, centro di ricerca a socio unico – Sardegna Ricerche, non chiamata in causa –, sotto il controllo della Regione. Attraverso il suo presidente, Giacomo Cao, aveva proposto la “acquisizione di un nodo quantistico e la creazione di polo di riferimento per le tecnologie quantistiche”. La Regione aveva approvato un finanziamento di 30 milioni. Venti sono finiti in Gazzetta Ufficiale: il 5 maggio è stato pubblicato «l’avviso esplorativo per verificare l’unicità del fornitore per affidamento»: l’ente vuole comprare un “Gemini: computer quantistico universale basato sulla tecnologia ad atomi neutri”.

E sul mercato, pare, c’è solo una società che lo tratta: la QuEra Computing Inc., con sede legale a Boston, Massachusetts. Chi pensa di poter effettuare la stessa fornitura deve farsi avanti. Ma forse non ce ne sarà bisogno: «La delibera che stanziava tutti quei soldi», dice l’assessore Meloni, «non aveva copertura e nemmeno il “visto” dell’assessorato al Bilancio». Insomma: i soldi, forse, non ci sono.

