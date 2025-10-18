VaiOnline
Carloforte.
19 ottobre 2025 alle 00:31

Delibera Asl: cinque specialisti in arrivo nell’isola 

La Asl vuole potenziare l’assistenza medica specialistica a Carloforte. In una delibera del commissario straordinario della Asl del 17 ottobre, stessa giornata in cui centinaia di carlofortini sono scesi in piazza per chiedere la tutela del diritto alla salute, si stabilisce che sull’isola di San Pietro saranno attivate nuove prestazioni specialistiche. Secondo il progetto, saranno presenti a Carloforte un cardiologo, un geriatra, un oncologo, uno specialista di medicina interna e un neurologo, accompagnati da un infermiere. Ciascuno specialista per otto ore settimanali, per un totale di quaranta ore alla settimana. Questo è il contenuto della delibera approvata dal commissario straordinario Andrea Marras. A giorni dovrà essere pubblicato l’avviso rivolto ai professionisti che concretamente dovranno dare la disponibilità per incrementare l’assistenza medica specialistica nell’isola. Il servizio sperimentale durerà sei mesi e dovrebbe iniziare a novembre. Sarebbe un passo avanti perché i cittadini di Carloforte potrebbero contare su nuove prestazioni specialistiche che si aggiungerebbero a quelle già garantite, sempre con la presenza di un infermiere. Nei giorni scorsi, dopo le proteste ufficiali del sindaco per la sospensione di India, l’Areus ha deciso di attivare l’ambulanza con infermiere nei giorni in cui non è presente la guardia medica notturna.

