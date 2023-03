Delfino, solidarietà e sport 

A San Gavino da 20 anni opera l’associazione Delfino, nata per aiutare e sostenere le famiglie con ragazzi disabili, e al suo interno dieci anni fa è stata creata anche l’associazione Delfino Sport. Il sodalizio è diventato un importante punto di riferimento per circa cento persone tra ragazzi speciali, volontari e i loro familiari che trascorrono insieme quasi tutti i giorni della settimana tra laboratori creativi e attività sportive.

Laboratori e sport

Da qualche anno il presidente è Piero Follesa, 75 anni, papà di un ragazzo speciale e anima dell’associazione che ha la sede operativa in piazza Giovanni XXIII: «Un giorno è dedicato ai laboratori creativi e le altre giornate pratichiamo differenti attività sportive: il basket e l’atletica si svolgono nella palestra in via Foscolo, il ballo in via Paganini con l’istruttrice Azzurra Camedda, lo yoga con Silvana Cadeddu, l’atletica con Valeria Farci e il basket con Elia Piras. Abbiamo realizzato alcuni murales con l’artista Gisella Mura». Le famiglie trovano un punto di socializzazione in un’associazione che abbatte ogni tipo di barriera come evidenzia Maria Grazia Usai, 69 anni, mamma di Mauro: «Mio figlio ultimamente si è riavvicinato all'associazione Delfino. I suoi appuntamenti giornalieri sono diventati un impegno irrinunciabile: ha scoperto un mondo di amici dove le attività si svolgono con allegria. La capacità progettuale dei responsabili di quest’associazione è encomiabile e aiuta i ragazzi e le loro famiglie a gestire la vita quotidiana».

Arte e ballo

I risultati e gli insegnamenti di vita sono sorprendenti come evidenzia Elia Piras, 29 anni: allenatore di basket ogni mercoledì: «Il gioco non è per niente competitivo e diventa un momento di condivisione. Quando qualcuno fa canestro sono tutti contenti e fanno un applauso». È molto atteso anche l’appuntamento con il ballo: «Insegno per loro – racconta Azzurra Camedda, 33 anni - dal 2016. I ragazzi si divertono, socializzano e contemporaneamente tengono allenata la mente, la memoria, la coordinazione». Molto apprezzati sono i laboratori a tema con l’artista Gisella Mura, 43 anni, che ha guidato più di 40 ragazzi alla realizzazione di due murales a San Gavino Monreale: «La mia figura è stata quella come di un direttore di orchestra: armonizzare tutti gli strumenti, diversi e speciali, farne uscire da ognuno il proprio potenzial , per creare il murale. L’opera racconta di ogni partecipante e di tutti in un messaggio unico, usufruibile dalla collettività come opera pubblica. I murales sono stati realizzati da più di 40 mani, tra volontari e membri dell'associazione». (g. pit.)