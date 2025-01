Delfino morto sulla spiaggia, forse ucciso da un’elica 

L’hanno trovato sulla spiaggia di Capitana ormai senza vita. Un piccolo delfino è stato recuperato dagli operai della De Vizia, dopo la segnalazione di alcune persone che si trovavano nell’arenile per una passeggiata nelle belle giornate dei giorni scorsi.Come sia morto non è stato possibile stabilirlo. La carcassa è stata comunque rimossa.

Proprio nella zona tra Capitana e Margine Rosso più volte sono stati avvistati dei delfini che con i loro tuffi al largo attiravano gli sguardi delle persone che si trovavano in spiaggia.Negli ultimi tempi il mare ha restituito diverse carcasse di anmali. È il caso ad esempio del cane trovato morto al Poetto nel tratto di arenile davanti al ristorante Mc Donald’s. In quell’occasione era stato appurato che l’animale era stato trascinato da un’auto e poi gettato probabilmente nel rio Su Pau, come dimostravano le ferite sul corpo. Era stata poi trovata anche una tartaruga, uccisa dall’elica di una barca.

Le forti mareggiate delle scorse settimane hanno portato nelle spiagge anche una notevole quantità di rami e di canne, non tale però da creare problemi. Non mancano ovviamente anche i rifiuti che i volontari, nel corso delle passeggiate ecologiche, hanno già in parte provveduto a rimuovere.

