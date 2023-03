Delfini e balenottere, in campo i turisti 

Saranno i semplici cittadini – pur sempre coadiuvati da biologi ed esperti - a osservare e raccogliere dati sui delfini, le balenottere e le tartarughe Caretta caretta nel tratto di mare tra Cagliari e Palermo (ma anche lungo altre 15 rotte del Mediterraneo). Lo faranno a partire da questa estate (e sino al 2025) a bordo della Tirrenia grazie al progetto europeo “Conceptu Maris” che ha come partner in Sardegna l’Area Marina protetta di Capo Carbonara.

Le vedette

«I cittadini che amano la natura – spiega Fabrizio Atzori, direttore dell’Area Marina – potranno dare in concreto un contributo alla protezione e alla conservazione dei cetacei e delle tartarughe marine. Non è sufficiente infatti, per quanto preziosissimo, il solo utilizzo di tecnologie all’avanguardia come l’analisi di Dna ambientale». Servono, insomma, gli occhi di tanti uomini e donne: «La sempre maggior quantità di plastica in mare – aggiunge Atzori - è un campanello d’allarme che ha spinto i ricercatori a conoscere ancora più a fondo la distribuzione e la biologia delle specie più diffuse. Per far questo, e studiare le strategie migliori per tutelare le specie, ci si affida anche ai tradizionali monitoraggi visivi in mare aperto per raccogliere dati sia sugli animali sia sui rifiuti galleggianti».

L’ingaggio

Per far parte dei volontari occorre scegliere una delle 16 rotte e compilare il modulo (www.lifeconceptu.eu). Diversi i requisiti richiesti: essere maggiorenni, in grado di mantenere un buon livello di concentrazione per diverse ore e partecipare a una formazione teorica online sul riconoscimento delle specie. «Tutto questo è la “Citizen scienc e” , si tratta cioè di una grande opportunità per coinvolgere la società a partecipare attivamente al bene comune – mette in evidenza Loredana Mulas, referente di progetto per l’Amp Capo Carbonara - in un contesto oltretutto ancora non totalmente esplorato come quello del mare aperto. L’approccio della “Citizen science” è un valore aggiunto per tutelare la natura, dà il via a un processo che parte dal basso e ha un ruolo fondamentale per le generazioni future» .