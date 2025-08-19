Delfini assediati: salvati dalla Capitaneria  

L'ultimo avvistamento che testimonia un'attività antropica invadente è di un esemplare con uno spezzone di cima impigliato nella coda. Uno dei tanti di una colonia di delfini che nuota libera nelle acque intorno all'isolotto di Figarolo. Attirati da spigole e orate che si agitano dentro le gabbie di un allevamento ittico, impiantato nel mare che lambisce il promontorio di Capo Figari, quei delfini sono diventati ormai la maggiore attrazione delle gite in barca di operatori commerciali e diportisti privati. Sotto pressione d'estate per l'intensa attività di dolphin watching, la Direzione marittima del Nord Sardegna mette i paletti. «Oltre alla condivisione con gli operatori del settore di specifiche linee guida, abbiamo avviato un confronto con la società che gestisce l'allevamento ittico, finalizzato ad ampliare l'area circoscritta dai cavi galleggianti che delimitano le gabbie», dice il direttore marittimo, Gianluca D'Agostino. «L’interdizione alla navigazione ha inizio a 50 metri di distanza dai vertici dei segnalamenti che delimitano l'impianto», specifica il comandante della Guardia Costiera di Golfo Aranci, Alessandro Venanzi. Inoltre indica i comportamenti adeguati per un'interazione rispettosa con i delfini: avvicinarsi, una barca per volta per massimo un quarto d'ora, con una velocità inferiore a cinque nodi e una rotta parallela all'andatura dell'animale. (t. c.)

