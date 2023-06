Delfinato, Trentin secondo in volata 

Il francese Christophe Laporte ha vinto la prima tappa del giro del Delfinato, con partenza e arrivo a Chambon-sur-Lac dopo 158 km, regolando allo sprint un gruppo di una quarantina di fuggitivi. Al secondo posto Matteo Trentin, settimo Andrea Bagioli. Il velocista della Jumbo-Visma guida anche la classifica generale davanti al trentino della Uae, grazie ai secondi di abbuono guadagnati con il successo.

Quella del trentenne di La Seyne-sur-Mer è una sentenza crudele nei confronti del belga Rune Harregodts, in fuga solitaria, che è stato ripreso e saltato dai primi due a 20 metri dal successo più importante della carriera. Oggi seconda delle otto tappe della classica corsa francese in preparazione del Tour (al via anche il danese Jonas Vingegaard):si va da Brassac-les-Mines a La Chaise-Dieu, lungo 167,3 km “mossi”, con finale in leggera salita.

