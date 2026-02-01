VaiOnline
Lanusei.
02 febbraio 2026 alle 00:34

Deleghe provinciali, Murru attacca Seoni: «Incarichi inutili» 

Le dieci deleghe innescano la polemica. Non interna al Consiglio provinciale. La alimenta Giampietro Murru, sindaco di Ilbono, che stigmatizza il conferimento degli incarichi (non retribuiti) a tutti i consiglieri. È stato l’unico ad astenersi, nel corso dell’assemblea dei sindaci che ha anticipato il Consiglio di venerdì, alla proposta di modificare lo statuto provinciale, atto necessario a far lievitare il numero di deleghe rispetto alle cinque originarie. «Dieci deleghe sono inutili. Il presidente Seoni ha ceduto alle pressioni dei partiti che l’hanno sostenuto alle elezioni».

Giampietro Murru entra nel merito della posizione manifestata durante il confronto con i colleghi: «Così tante deleghe non hanno senso perché le competenze sono limitate. È un modo per coinvolgere tutti, ma soprattutto per accontentare i partiti». Il Murru-pensiero fa irritare il presidente: «È una presa di posizione – osserva Seoni – da parte di chi è uscito ampiamente sconfitto dalle ultime provinciali. È vero che la Provincia ha competenze ristrette, ma ho sempre sostenuto l’importanza di un contenitore politico che rappresenti le esigenze del territorio. Per questo ho voluto coinvolgere tutti. Se il sindaco di Ilbono ritiene che non siano deleghe fondamentali, il problema è il suo. L’Ogliastra non certo ha bisogno di polemiche bensì di una visione da parte di tutti gli amministratori». (ro. se.)

