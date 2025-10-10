«Deleghe alla minoranza? Possibile» 

Le deleghe possono aspettare. Se ne parlerà tra una decina di giorni. Mauro Usai, il nuovo presidente della Provincia prende tempo e nel primo consiglio post commissariamento, non assegna alcun incarico. Niente nomina anche per il vicepresidente e nell’aula consiliare (gremita) del Municipio di Iglesias si procede con le formalità di rito: la convalida degli eletti (Sandro Mereu, Gianluigi Loru, Sasha Sais, Pietro Morittu, Maria Beatrice Collu, Isangela Mascia, Pierangelo Rombi, Daniela Massa, Romeo Ghilleri e Daniela Garau) e il giuramento di Mauro Usai sulla Costituzione.

Il presidente

«Oggi non celebriamo solo l’inizio di un mandato, bensì di una nuova stagione di responsabilità condivise – ha affermato Usai nel suo discorso di insediamento –. Dopo dieci anni di commissariamento, la Provincia tornerà a essere nuovamente una casa di confronto, di decisioni e di progetti». Una seduta, quella di ieri, dall’alto valore simbolico e istituzionale, durante la quale lo stesso neopresidente ha specificato che l’analisi delle azioni riguardanti lo sviluppo della Provincia sarà rimandata al momento della discussione delle linee programmatiche di mandato, «dove ciascun consigliere avrà modo di contribuire – prosegue Usai – con idee, proposte e visioni».

Nessuna delega

In riferimento all’assegnazione delle deleghe ai consiglieri provinciali, Usai ha chiarito la propria linea politica: «Vorrei coinvolgere tutto il consiglio provinciale, proprio in una logica di lavoro comune, al di là delle appartenenze delle liste che si sono presentate, per costruire insieme un percorso di responsabilità condivisa e partecipazione attiva». Sono previste anche deleghe per la minoranza, «qualora se la sentano di essere partecipi, ricordando che tutti siamo chiamati a lavorare su base volontaria, senza retribuzione aggiuntiva – precisa Usai –. La discussione su questo punto, pertanto, è molto serena tra noi». Per delineare le varie deleghe, Usai prende tempo: «Entro le linee di mandato chiariremo le deleghe. Potrebbero intercorrere dieci giorni, ma forse anche meno».Tra le varie decisioni rimandate al prossimo Consiglio vi è anche quella legata alla nomina del vicepresidente: «Ancora su questo punto non abbiamo deciso nulla – fa sapere Pietro Morittu, sindaco di Carbonia, sul quale molti scommettono per la proclamazione a vice –. Sarà successiva a una revisione di una parte regolamentare dell’insediamento. La discussione è libera».

Le strategie

Quella di Usai si prospetta come una Provincia unita, chiamata a gestire le esigenze di 24 comuni diversi. Sulle strategie per mantenere viva questa unione, Morittu è chiaro: «Con l’insediamento ufficiale si inizierà a discutere di quelle che sono le linee programmatiche di mandato che ognuno di noi rappresenta già per il ruolo che svolge nelle proprie comunità. La parte positiva di un’elezione di secondo livello, se così la si può definire, è data dal fatto che siamo comunque tutti amministratori di un territorio che già conosciamo e dal punto di vista della programmazione sarà più semplice definire uno spazio di ragionamento che poi si svilupperà all’interno dell’aula consiliare. Va inoltre sottolineato che la legge prevede un terzo organo rappresentativo, quello dei sindaci dei Comuni, che verranno consultati sulle attività di programmazione e sulla definizione delle linee di mandato».

