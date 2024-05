Delegazione tunisina in Municipio 

Il sindaco Andrea Soddu ha ricevuto in Comune i rappresentanti di Tataouine, capoluogo dell’omonimo governatorato nel sud della Tunisia. Lì l’amministrazione nuorese porta avanti Rinova, progetto di cooperazione internazionale che, attraverso l’esperienza della società “È-comune” e del Ceas, mira a promuovere la raccolta dei rifiuti e delle acque reflue e un sistema inclusivo e sostenibile di gestione del territorio. Della delegazione ospite fanno parte il governatore di Tataouine, il segretario generale e tre tecnici.

Lo scorso anno una delegazione nuorese si era recata in nord Africa per avviare il progetto. Rinova conta su circa 1,8 milioni di euro dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Il Comune di Nuoro è soggetto capofila, ne fanno parte Università di Cagliari-dipartimento di Scienze chimiche e geologiche, municipalità di Tataouine, Office de developpement du Sud, Institut National du Patrimoine, le associazioni di cooperazione internazionale Ilef, Città della terra cruda, Arci Sud Sardegna, Piccoli progetti possibili onlus e Arcs Aps-Arci Culture solidali. Il progetto dura 36 mesi. La delegazione visiterà gli impianti di raccolta rifiuti di “È-comune”, il Ceas di Solotti, impianti di trattamento delle acque, musei e bellezze naturali.

