Delegazione israeliana andrà negli Stati Uniti 

Tel Aviv. Mentre il premier Benyamin Netanyahu rivede le sue intenzioni e riprogramma la visita della delegazione israeliana negli Usa per parlare di Rafah, torna a farsi sentire a 5 mesi dal 7 ottobre il capo militare di Hamas a Gaza, Mohammed Deif, con un audio in cui invita il mondo arabo a lottare per la Palestina e a marciare su Gerusalemme.

Disdetta dallo stesso premier, infuriato per l’astensione degli Usa sulla risoluzione all’Onu per il cessate il fuoco a Gaza, la delegazione israeliana, dopo un tira e molla, partirà per Washington anche se la data non è stata fissata. L’ufficio del premier Netanyahu - ha fatto sapere la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre - ha concordato di riprogrammare l’incontro su Rafah. La precisazione della Casa Bianca è stata diffusa dopo che in un primo tempo l’ufficio di Netanyahu aveva smentito una notizia di fonte Nbc che dava per certa la riprogrammazione della visita. L’invio della delegazione per affrontare le criticità dell’operazione israeliana a Rafah, nel sud della Striscia dove ci sono oltre un milione di sfollati palestinesi, era stata chiesta dal presidente Biden nell’ultima conversazione con Netanyahu lo scorso 18 marzo.

