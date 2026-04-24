«Delegazione in Uganda per un progetto sull’acqua» 

Una cooperazione internazionale col Comune di Sinnai capofila del progetto Waepa in Uganda. L’obiettivo? La realizzazione di «azioni per la protezione dell’acqua e dell’ambiente», finalizzata a migliorare le condizioni di vita nel Distretto di Adjumani. Il progetto si propone con interventi nei settori dell’acqua, dell’ambiente, dell’agricoltura e dell’educazione, la tutela delle risorse naturali e la resilienza ai cambiamenti climatici. Sarà realizzato con finanziamenti della Regione, in partenariato con l’Università di Sassari, il distretto di Adjumani e l’organizzazione locale “Anawim Africa”.

La delegazione sarda ha raggiunto il paese africano con la sindaca Barbara Pusceddu e con funzionari dello Comune. «La missione in Uganda - ha detto la sindaca di Sinnai - ha l’obiettivo di consolidare i rapporti con le istituzioni locali e dare avvio concreto alle attività programmate, in continuità con il lavoro già avviato precedentemente dalla Cooperazione internazionale».

La delegazione di Sinnai è stata ricevuta dal generale e vice primo Ministro Moses Ali. «L’iniziativa – spiega Simone Farris, funzionario del Comune - nasce per rispondere a criticità nel territorio di Adjumani, dove la forte crescita demografica e la presenza di tanti rifugiati».

Il progetto Waepa prevede il potenziamento del laboratorio locale per l’analisi delle acque e la formazione di tecnici specializzati per assicurarne la qualità. Previste attività di tutela ambientale e l’introduzione di strumenti per l’analisi delle patologie delle piante per contrastare la deforestazione del territorio».

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