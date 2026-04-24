VaiOnline
Sinnai.
25 aprile 2026 alle 00:33

«Delegazione in Uganda per un progetto sull’acqua» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una cooperazione internazionale col Comune di Sinnai capofila del progetto Waepa in Uganda. L’obiettivo? La realizzazione di «azioni per la protezione dell’acqua e dell’ambiente», finalizzata a migliorare le condizioni di vita nel Distretto di Adjumani. Il progetto si propone con interventi nei settori dell’acqua, dell’ambiente, dell’agricoltura e dell’educazione, la tutela delle risorse naturali e la resilienza ai cambiamenti climatici. Sarà realizzato con finanziamenti della Regione, in partenariato con l’Università di Sassari, il distretto di Adjumani e l’organizzazione locale “Anawim Africa”.

La delegazione sarda ha raggiunto il paese africano con la sindaca Barbara Pusceddu e con funzionari dello Comune. «La missione in Uganda - ha detto la sindaca di Sinnai - ha l’obiettivo di consolidare i rapporti con le istituzioni locali e dare avvio concreto alle attività programmate, in continuità con il lavoro già avviato precedentemente dalla Cooperazione internazionale».

La delegazione di Sinnai è stata ricevuta dal generale e vice primo Ministro Moses Ali. «L’iniziativa – spiega Simone Farris, funzionario del Comune - nasce per rispondere a criticità nel territorio di Adjumani, dove la forte crescita demografica e la presenza di tanti rifugiati».
Il progetto Waepa prevede il potenziamento del laboratorio locale per l’analisi delle acque e la formazione di tecnici specializzati per assicurarne la qualità. Previste attività di tutela ambientale e l’introduzione di strumenti per l’analisi delle patologie delle piante per contrastare la deforestazione del territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cagliari.

Zuppi: la guerra non risolve i conflitti

l Ragas, R. Serreli
Il delitto

«Leonardo un ragazzo d’oro, chi l’ha ucciso deve pagare»

Il padre del 23enne, Mondo Mocci: era pieno di vita,  benvoluto da tutti, non meritava di fare questa fine 
Gigi Pittau
Il delitto

Tra le palazzine  sgomento e paura: «Uno strano viavai»

Sull’asfalto i segni del sangue, lo choc in piazza Settimio Severo  
Roberto Carta
Ricorrenza

In pellegrinaggio sotto le stelle

Stamattina l’arrivo dei fedeli davanti alla basilica cagliaritana 
Raffaele Serreli
la celebrazione

Zuppi: «La Sardegna sia crocevia di pace»

Il cardinale ospite d’onore a Cagliari per il centenario della Basilica di Bonaria 
Alessandra Ragas
La crisi

La rappresaglia di Trump «Spagna fuori dalla Nato»

La minaccia in una mail interna del Pentagono E per le Falkland il ritiro dell’appoggio a Londra 